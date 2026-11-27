Негода ускладнила пересування країною в один із найзавантаженіших періодів року

Потужний шторм, який накрив США у День подяки, залишив без електроенергії понад 900 тис. домогосподарств і підприємств. Негода також спричинила перебої в роботі транспорту, а в Нью-Йорку через сильний вітер довелося перенести традиційний парад Macy’s. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Найбільше від стихії постраждали східні штати країни – Пенсильванія, Меріленд і Вірджинія. На східному узбережжі сильні дощі спричинили підтоплення, а поривчастий вітер і розмоклий ґрунт призвели до падіння дерев на будинки та лінії електропередачі.

Через небезпечні погодні умови влада закрила кілька великих мостів і закликала жителів обмежити поїздки автомобілями. У штаті Міссурі перебої з електропостачанням також спричинив снігопад.

У передмістях Вашингтона жителів закликали економити водопровідну воду. Місцева влада побоюється, що відключення електроенергії можуть порушити роботу систем водопостачання.

Негода ускладнила пересування країною в один із найзавантаженіших періодів року для транспортної галузі. За даними сервісу FlightAware, у США скасували близько 400 авіарейсів, ще понад дві тисячі затримали.

У Нью-Йорку через сильний вітер перенесли традиційний парад Macy’s з нагоди Дня подяки. Це сталося вперше приблизно за 100 років. Захід планують провести в суботу.

Раніше сильний шторм Боело накрив північні регіони Великої Британії. Він приніс потужні вітри та зливи, через які десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії, а залізничне й авіасполучення зазнали серйозних перебоїв.

Варто нагадати, що понад 5,5 тис. пасажирів круїзного лайнера Oasis of the Seas замість відпочинку у Флориді та на Багамських островах вирушили до канадської провінції Нова Шотландія. Компанія Royal Caribbean змінила маршрут через несприятливий прогноз погоди біля східного узбережжя США.