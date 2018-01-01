Генштаб Британії «боїться» російських хакерів

У Великій Британії хочуть збільшити витрати на оборону через постійну загрозу кібератак з боку Росії

Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер запропонував збільшити витрати на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Він підготував доповідь, яку виголосить у Лондоні, передає газета The Guardian. У ній йдеться про те, що Велика Британія з її нинішнім рівнем фінансування збройних сил не зможе впоратися із загрозою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Великій Британії хочуть збільшити витрати на оборону через постійну загрозу кібератак з боку Росії

Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер запропонував збільшити витрати на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Він підготував доповідь, яку виголосить у Лондоні, передає газета The Guardian.

У ній йдеться про те, що Велика Британія з її нинішнім рівнем фінансування збройних сил не зможе впоратися із загрозою гібридної війни з боку Росії, Китаю та Ірану. Особливу увагу він приділив можливим кібератакам на цивільні і військові об`єкти. Начальник Генштабу вважає, що Британія не може протистояти військовій техніці, якою Кремль «хвалиться в Сирії».

«Наша здатність завдавати попереджувальних ударів і відповідати на загрози інших країн зійде нанівець, якщо ми будемо відставати від наших опонентів», - уточнив Картер.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що хакер з російського міста Єкатеринбург заявив про свою причетність до хакерських атак у США, зокрема, до зламу комітету Демократичної партії США.