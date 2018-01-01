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    Генштаб Британії «боїться» російських хакерів

    У Великій Британії хочуть збільшити витрати на оборону через постійну загрозу кібератак з боку Росії
    Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер запропонував збільшити витрати на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Він підготував доповідь, яку виголосить у Лондоні, передає газета  The Guardian. У ній йдеться про те, що Велика Британія з її нинішнім рівнем фінансування збройних сил не зможе впоратися із загрозою
    • Сьогодні, 13:21
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    У Великій Британії хочуть збільшити витрати на оборону через постійну загрозу кібератак з боку Росії

    Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер запропонував збільшити витрати на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Він підготував доповідь, яку виголосить у Лондоні, передає газета  The Guardian.

    У ній йдеться про те, що Велика Британія з її нинішнім рівнем фінансування збройних сил не зможе впоратися із загрозою гібридної війни з боку Росії, Китаю та Ірану. Особливу увагу він приділив можливим кібератакам на цивільні і військові об`єкти. Начальник Генштабу вважає, що Британія не може протистояти військовій техніці, якою Кремль «хвалиться в Сирії».

    «Наша здатність завдавати попереджувальних ударів і відповідати на загрози інших країн зійде нанівець, якщо ми будемо відставати від наших опонентів», - уточнив Картер.

    Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що хакер з російського міста Єкатеринбург заявив про свою причетність до хакерських атак у США, зокрема, до зламу комітету Демократичної партії США.

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