Глава російського регіону урочисто відкрив ліхтар



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Церемонія відкриття ліхтаря

Місцеві жителі не погодились із розміщенням ліхтаря і стався конфлікт

Глава Оленинського району Тверської області Олег Дубов виявився в епіцентрі скандалу після відкриття об'єкта в рамках програми підтримки місцевих ініціатив. Він приїхав у село Холмець, щоб урочисто відкрити ліхтар, проте місцеві жителі стали йому докоряти, що об'єкт освітлення встановлено неправильно.

За даними місцевих ЗМІ, у відповідь чиновник обматюкав жителів. Увага на історію звернув блогер Ілля Варламов.

Відкриття ліхтаря в рамках програми підтримки місцевих ініціатив відбулося в Холмці 26 липня.

Місцева газета «Караван + Я» повідомила, що під час відкриття відбувся конфлікт Дубова і місцевих жителів. Зокрема, одна з мешканок села поцікавилася, чи не можна один з ліхтарів перевісити або розгорнути, щоб він висвітлював дорогу, а не нежитловий будинок. За даними газети, Дубов сказав, що це не «їх розуму справа». Один з гостей селища, син місцевої жительки, який проживає в Санкт-Петербурзі, різко висловився на адресу чиновника. Після цього Дубов, за даними ЗМІ, обматюкав жителів.

В офіційній групі району в соцмережах повідомляється, що відкриття ліхтаря начебто супроводжувалося негідною поведінкою п’яних молодчиків, які стали викрикувати лозунги.

Після інциденту Дубов заявив: «Звичайно, освітлення ми включили, але подальша участь села Холмець в програмі підтримки місцевих ініціатив і районних програмах тепер буде під великим питанням. Території, де допускаються протестні акції (неважливо, з боку жителів або гостей), не можуть розраховувати на якесь розуміння або підтримку з боку району».

Сьогодні Дубов опублікував на своїй сторінці розцінки на публікації блогера Іллі Варламова, натякаючи, що публікація про нього проплачена.

Джерело: Znak