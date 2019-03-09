Глава Військово-повітряних сил США оголосила про відставку



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Хізер Вілсон планує стати президентом Техаського університету в Ель-Пасо

Хізер Вілсон розраховує піти у відставку 31 травня

Міністр Військово-повітряних сил США Хізер Вілсон, яка вважалася головним кандидатом на посаду наступного міністра оборони США, заявила в п'ятницю, 8 березня, що йде у відставку.

Як повідомляє Reuters, Вілсон планує повернутися в академічні кола, «залишивши ще одну вакантну посаду на високому рівні Пентагону».

Згодом Вілсон підтвердила інформацію Reuters у своєму акаунті Twitter.

Вона зазначила, що проінформувала президента Дональда Трампа про свої плани звільнитись з ВПС США та стати президентом Техаського університету в Ель-Пасо.

Хізер Вілсон додала, що планує піти у відставку 31 травня.

У жовтні 2018 року видання Foreign Policy повідомляло, що Дональд Трамп розглядає можливість звільнення міністра ВПС Хізер Вілсон «через її незгоду з планом щодо формування Космічного командування збройних сил».

Як відомо, 19 лютого президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.

Нагадаємо, директор Білого дому з комунікацій Біл Шайн також подав у відставку.

Джерело: Громадське