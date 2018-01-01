Голова американської розвідки не сумнівається у втручанні РФ у вибори

Голова Національної розвідки США Ден Коутс вважає незаперечними останні звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера

Москва заперечує встановлені факти, кажучи, що не втручалася в американські вибори 2016 року, заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс на Мюнхенській конференції з безпеки. «Я здивований тому, що росіяни приїжджають сюди щороку, щоб, по суті, заперечувати встановлені факти», - сказав він. Коутс підкреслив, що у



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Ден Коутс

Голова Національної розвідки США Ден Коутс вважає незаперечними останні звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера

Москва заперечує встановлені факти, кажучи, що не втручалася в американські вибори 2016 року, заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Я здивований тому, що росіяни приїжджають сюди щороку, щоб, по суті, заперечувати встановлені факти», - сказав він.

Коутс підкреслив, що у американської розвідки «немає підстав сумніватися» в спробах втручання з боку Росії, так як відомості про «російську участь» з'явилися ще рік тому.

«Все, що сталося з тих пір, а мова йде про збір інформації та розвідданих, підтвердило правильність цієї оцінки», - додав глава розвідки.

Так, він назвав абсолютно незаперечними звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера проти 13 росіян, причетних до спроб втручання у вибори.

Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не збирається реагувати на доповідь США про втручання у вибори, оскільки Вашингтон не навів жодних фактів на користь своїх тверджень.

Раніше спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році.

Нагадаємо, радник президента США Герберт Макмастер заявив, що нові звинувачення, висунуті слідчою групою спецпрокурора Роберта Мюллера, «незаперечно» свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року.

Джерело: Росбалт