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    Голова американської розвідки не сумнівається у втручанні РФ у вибори

    Голова Національної розвідки США Ден Коутс вважає незаперечними останні звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера
    Москва заперечує встановлені факти, кажучи, що не втручалася в американські вибори 2016 року, заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс на Мюнхенській конференції з безпеки. «Я здивований тому, що росіяни приїжджають сюди щороку, щоб, по суті, заперечувати встановлені факти», - сказав він. Коутс підкреслив, що у
    • Сьогодні, 11:54
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    Ден Коутс
    Ден Коутс

    Голова Національної розвідки США Ден Коутс вважає незаперечними останні звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера

    Москва заперечує встановлені факти, кажучи, що не втручалася в американські вибори 2016 року, заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс на Мюнхенській конференції з безпеки.

    «Я здивований тому, що росіяни приїжджають сюди щороку, щоб, по суті, заперечувати встановлені факти», - сказав він.

    Коутс підкреслив, що у американської розвідки «немає підстав сумніватися» в спробах втручання з боку Росії, так як відомості про «російську участь» з'явилися ще рік тому.

    «Все, що сталося з тих пір, а мова йде про збір інформації та розвідданих, підтвердило правильність цієї оцінки», - додав глава розвідки.

    Так, він назвав абсолютно незаперечними звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера проти 13 росіян, причетних до спроб втручання у вибори.

    Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не збирається реагувати на доповідь США про втручання у вибори, оскільки Вашингтон не навів жодних фактів на користь своїх тверджень.

    Раніше спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році.

    Нагадаємо, радник президента США Герберт Макмастер заявив, що нові звинувачення, висунуті слідчою групою спецпрокурора Роберта Мюллера, «незаперечно» свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року.

    Джерело: Росбалт

    Росія США вибори
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