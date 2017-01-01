Санкції проти Росії: «Холодна війна здаватиметься дитячою забавкою»

Голова Сбербанку попередив росіян про небезпеку посилення санкцій

Голова Сбербанку Герман Греф в інтерв'ю The Financial Times заявив, що можливе посилення санкцій відносно Росії матиме вкрай негативні наслідки. Якщо новий пакет санкцій буде введений на початку 2018 року, попередив Греф, «холодна війна здасться дитячою забавкою». Голова Сбербанку також повідомив, що вважає



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Фото: РБК Герман Греф







Голова Сбербанку попередив росіян про небезпеку посилення санкцій

Голова Сбербанку Герман Греф в інтерв'ю The Financial Times заявив, що можливе посилення санкцій відносно Росії матиме вкрай негативні наслідки.

Якщо новий пакет санкцій буде введений на початку 2018 року, попередив Греф, «холодна війна здасться дитячою забавкою».

Голова Сбербанку також повідомив, що вважає «ірраціональною» ідею відключити російські банки від міжнародної системи банківських розрахунків SWIFT.

Можливість відключення банків Росії від системи SWIFT, нагадує видання, обговорюється з початку 2014 року, проте поки розглядалося як міра, до якої можна вдатися лише в крайньому випадку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у серпні підписав закон, що дозволяє розширити санкції щодо Росії, в тому числі і ті, що стосуються фінансового сектора. Які саме будуть введені санкції і на кого вони будуть поширюватися, влада США визначить на початку 2018 року.

Держдепартамент у жовтні представив список російських компаній і держструктур, на які можуть поширити нові санкції. У список увійшли 33 компанії, Федеральна служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління Генштабу ЗС РФ і чотири «розвідувальні» організації.

Джерело: Медуза