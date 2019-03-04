Гуайдо назвав три сценарії відходу Мадуро з посади президента Венесуели
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Гуайдо розповів, як припинити «узурпацію влади»
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо бачить три сценарії, при яких чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро може покинути свій пост.
Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому в понеділок, 4 березня.
Гуайдо було поставлено запитання, чи бачить він варіанти розвитку подій, при яких Мадуро покине свій пост без застосування сили. «Ми у Венесуелі вже перепробували все можливе: ми виходимо на протести, ми використовуємо всі можливості для мирного переходу влади. І на цей час я бачу три сценарії», - відповів він.
Перший сценарій, на його думку, полягає в проведенні «вільних і чесних виборів», другий - його Гуайдо назвав найменш імовірним у ситуації, що склалася, - має на увазі «свого роду перехід влади, але з частковим збереженням нинішнього режиму».
«Нарешті, є варіант, при якому військові можуть перейти на сторону конституції, на сторону Гуайдо і на сторону опору, і це зможе зупинити узурпацію влади», - вважає опозиціонер.
Співрозмовник Гуайдо у відповідь на останню репліку поцікавилася, чи йде в цьому випадку мова про військовий переворот.
«Правильно, що військові переходять на бік конституції. Так що це не військовий переворот. Це припинення узурпації влади», - відповів політик.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.
Нагадаємо, Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він має повернутися у Венесуелу після тижневого туру по латиноамериканським країнам.
Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.