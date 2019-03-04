Гуайдо назвав три сценарії відходу Мадуро з посади президента Венесуели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо

Гуайдо розповів, як припинити «узурпацію влади»

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо бачить три сценарії, при яких чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро може покинути свій пост.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому в понеділок, 4 березня.

Гуайдо було поставлено запитання, чи бачить він варіанти розвитку подій, при яких Мадуро покине свій пост без застосування сили. «Ми у Венесуелі вже перепробували все можливе: ми виходимо на протести, ми використовуємо всі можливості для мирного переходу влади. І на цей час я бачу три сценарії», - відповів він.

Перший сценарій, на його думку, полягає в проведенні «вільних і чесних виборів», другий - його Гуайдо назвав найменш імовірним у ситуації, що склалася, - має на увазі «свого роду перехід влади, але з частковим збереженням нинішнього режиму».

«Нарешті, є варіант, при якому військові можуть перейти на сторону конституції, на сторону Гуайдо і на сторону опору, і це зможе зупинити узурпацію влади», - вважає опозиціонер.

Співрозмовник Гуайдо у відповідь на останню репліку поцікавилася, чи йде в цьому випадку мова про військовий переворот.

«Правильно, що військові переходять на бік конституції. Так що це не військовий переворот. Це припинення узурпації влади», - відповів політик.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

Нагадаємо, Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, коли він має повернутися у Венесуелу після тижневого туру по латиноамериканським країнам.

Гуайдо не повідомив подробиць про своє повернення, але одним із можливих варіантів залишається переліт зі столиці Колумбії Боготи у столицю Венесуели Каркас.