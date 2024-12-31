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Безпілотники атакували сім областей Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Безпілотники атакували сім областей Росії
У Смоленській області палає нафтобаза
фото: скріншот з відео

Росія заявляє, що збила 25 безпілотників над територією Брянської області

У ніч проти 31 грудня системи протиповітряна оборона Росії нібито знищила 68 безпілотників. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що нібито 68 українських БпЛА атакували сім областей РФ:

  • 25 збито над територією Брянської області,
  • 11 – над територією Краснодарського краю,
  • 10 – над територією Смоленської області,
  • два – над територією Тверської області,
  • по одному – над територіями Ростовської, Курської і Калузької областей.

Також системи ППО нібито збили 17 безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього  спалахнула нафтобаза. 

Також росіяни повідомляли про вибухи в Орлі. Однак влада не повідомляє деталей.

До того ж у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.

Теги: росія росіяни безпілотник війна

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