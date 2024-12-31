Безпілотники атакували сім областей Росії

Росія заявляє, що збила 25 безпілотників над територією Брянської області

У ніч проти 31 грудня системи протиповітряна оборона Росії нібито знищила 68 безпілотників. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що нібито 68 українських БпЛА атакували сім областей РФ:

25 збито над територією Брянської області,

11 – над територією Краснодарського краю,

10 – над територією Смоленської області,

два – над територією Тверської області,

по одному – над територіями Ростовської, Курської і Калузької областей.

Також системи ППО нібито збили 17 безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Також росіяни повідомляли про вибухи в Орлі. Однак влада не повідомляє деталей.

До того ж у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.