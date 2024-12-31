Безпілотники атакували сім областей Росії
Росія заявляє, що збила 25 безпілотників над територією Брянської області
У ніч проти 31 грудня системи протиповітряна оборона Росії нібито знищила 68 безпілотників. Про це повідомляє Міноборони РФ.
Зазначається, що нібито 68 українських БпЛА атакували сім областей РФ:
- 25 збито над територією Брянської області,
- 11 – над територією Краснодарського краю,
- 10 – над територією Смоленської області,
- два – над територією Тверської області,
- по одному – над територіями Ростовської, Курської і Калузької областей.
Також системи ППО нібито збили 17 безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.
Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.
Також росіяни повідомляли про вибухи в Орлі. Однак влада не повідомляє деталей.
💥Гучно в Орлі pic.twitter.com/igojqAmdHp— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2024
До того ж у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.
Коментарі — 0