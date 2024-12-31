Населення планети на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей – AP News

За 2024 рік населення планети Земля зросло на понад 71 млн, тобто на 0,9%

Згідно з оцінками Бюро перепису населення США, у 2024 році населення світу зросло більш ніж на 71 млн людей і на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей. Про це повідомляє видання AP News.

Порівняно з 2023 роком, коли населення світу зросло на 75 млн людей, то збільшення на 0,9% у 2024 році стало невеликим уповільненням. Згідно з оцінками, у січні 2025 року у світі кожну секунду очікується 4,2 народження і 2,0 смерті.

Також Бюро перепису населення США підрахувало, що у самих Сполучених Штатах населення за 2024 рік зросло на 2,6 млн осіб, а на Новий рік населення становитиме 341 млн осіб.

«Міжнародна міграція додаватиме одну людину до населення США кожні 23,2 секунди. За даними Бюро перепису населення, сукупність народжуваності, смертності та чистої міжнародної міграції збільшуватиме населення США на одну особу кожні 21,2 секунди», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що жителі острова Кірибаті, що в Новій Зеландії вже зустріли новий 2025 рік. Це сталось о 12:00 за київським часом.

До слова, ті, хто народився в 2025 році, будуть першими в новій групі однолітків – так званому поколінні Gen Beta. Про це пише Republic World.

Епоха Gen Beta, яка триватиме приблизно до 2039 року, слідує за Gen Alpha, яка тривала з 2010 до 2024 року. До того – з 1996-го по 2010 рік – було покоління Z (так звані зумери), якому передувало покоління Y, або міленіали, – ті, що народилися з 1981 по 1996 рік.

Дослідник поколінь Джейсон Дорсі зазначив, що, коли покоління бета стане достатньо дорослим, щоб голосувати, покоління X – ті, хто народився з 1965 по 1980 рік, – будуть демографічною групою, яка перебуває при владі, і гарячими питаннями стануть такі теми, як погіршення клімату.