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У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу
Федеральні канали Росії підготували новорічні програми за участю своїх солдат-вбивць
фото: https://t.me/agentstvonews

Героями новорічних телепрограм Росії стануть російські військові, які вбивали мирних українців

Федеральні канали Росії підготували новорічні програми за участю своїх солдат, які на території України вбивали цивільних мешканців та брали участь в інших воєнних злочинах. Про це повідомило видання «Агентство».

У числі тих, хто з’явиться на телеканалі «Росія 1» в традиційній новорічній програмі «Голубий огоньок» та програмах «Первого канала» вказано ім’я сержанта спецпідрозділу Росгвардії «Витязь» Лева Макеєва. Цей підрозділ діяв у місті Буча навесні 2022 року. Там зафіксували масові злочини солдатів РФ проти мирного населення. Місцеві жителі повідомляли, що найбільше насильства припадало на часи, коли в штабі перебував командир, який приховував своє обличчя.

У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу фото 1

У новорічній програмі візьме участь Денис Скакуновський, заступник командира десантного батальйону. Він служив у 56-му десантно-штурмовому полку, який під час окупації села Правдине в Херсонській області. Як відомо, він розстріляв двох охоронців сільськогосподарського підприємства. Пізніше військові підірвали будинок із п’ятьма місцевими жителями, серед яких була 15-річна дівчина.

У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу фото 2

Відоме ім’я ще одного командира штурмового загону 80-го танкового полку, який буде брати участь у шоу. Це Ілхом Петер. Військові цього полку причетні до злочинів у селі Богданівка Київської області, включно з убивствами та зґвалтуваннями місцевих жителів.

У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу фото 3

Ще один військовий Денис Афонін, який командував одним зі взводів 228 полку, який навесні 2022 року перебував у селищі Велика Димерка під Києвом. Офіс генпрокурора України повідомляв, що під час окупації селища російські військові вбили щонайменше 11 мирних жителів.

Також візьмуть участь військові, зокрема керівник асоціації ветеранів так званої «СВО» Підмосков'я Кирило Лосунчуков, командир вогнеметного взводу Андрій Соловйов та Андрій Мітяшин, командир танкової роти, якого українська розвідка звинувачує у вбивстві полонених військовослужбовців ЗСУ в селі Роботине Запорізької області.

Нагадаємо, що у Кремлі розповіли, кого з лідерів країн Володимир Путін привітав із Новим роком, а хто залишився без новорічної листівки від російського диктатора.

Теги: росія путін військові

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