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Глава УГКЦ подарував Вселенському патріарху Варфоломію уламок російського дрона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава УГКЦ подарував Вселенському патріарху Варфоломію уламок російського дрона
фото: ugcc.ua/УГКЦ

Митрополит та Вселенський патріарх обговорили ситуацію в Україн

Глава Української греко-католицької церкви митрополит Святослав зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Предстоятель УГКЦ подарував йому уламок російського безпілотника, який збила протиповітряна оборона над Патріаршим собором у Києві. Про це повідомляє пресслужба Української греко-католицької церкви.

Митрополит та Вселенський патріарх обговорили ситуацію в Україні, зокрема законодавчі кроки щодо захисту релігійного середовища України. Крім того, вони обговорили двосторонні відносини між УГКЦ та Константинопольським патріархатом.

Священнослужителі домовилися про поглиблення співпраці й екуменічного діалогу, зокрема у контексті відзначення ювілею – 1700-ліття Нікейського собору – та запланованої зустрічі Папи Франциска і Патріарха Варфоломія.

Насамкінець предстоятель УГКЦ Святослав та Вселенський патріарх Варфоломій обмінялися подарунками: глава УГКЦ подарував уламок збитого російського дрона та книгу з посланням Архиєрейського Синоду УГКЦ щодо війни в Україні. Зі свого боку Вселенський Патріарх подарував митрополитові Святославу видання про Вселенський патріархат і електронне видання з нагоди 30-річчя патріаршого служіння Варфоломія.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі столиці стався вибух. Російський безпілотник влучив у житловий будинок. У Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах.

До слова, у ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.  

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Теги: УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук Вселенський патріарх Варфоломій безпілотник Стамбул

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Глава УГКЦ подарував Вселенському патріарху Варфоломію уламок російського дрона
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