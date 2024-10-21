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Виробництво безпілотників: Туреччина демонструє вражаючі результати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Виробництво безпілотників: Туреччина демонструє вражаючі результати
Туреччина робить ставку на виробинцтво різних типів дронів
колаж drone.net.tr

Кількість безпілотників у Туреччині збільшилась на 12,5% ​​лише за один рік 

Кількість дронів у Туреччині досягла 68,6 тис. одиниць, а сертифікованих пілотів БПЛА – 1,536 млн осіб. Такі дані озвучив міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадір Уралоглу, пише Haber Global.

За його словами, згідно з даними на вересень 2024 року, кількість безпілотних літальних апаратів у Туреччині збільшилась на 12,5% ​​порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Міністр зазначив, що щорічно в країні реєструється від 5 тис. до 8 тис. нових БПЛА і додав, що безпілотні технології знаходять широке застосування в різних галузях економіки Туреччини. Так, дрони активно використовуються у сільському господарстві для моніторингу посівів та оптимізації поливу, у фотографії та кінематографі для отримання унікальних кадрів, у картографії для створення точних карт місцевості. Крім того, безпілотники відіграють важливу роль у сферах транспорту, безпеки, судноплавства та навіть охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що У Туреччині розпочато роботи зі створення спеціальних повітряних коридорів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадір Уралоглу. Як автомобілі на землі, літаки в повітрі і кораблі в морі рухаються певною траєкторією, так і безпілотні літальні апарати слідуватимуть по окремих, визначених для них траєкторіях.

До слова, Туреччина зацікавлена у співпраці з Україною, адже саме Україна традиційно була джерелом озброєнь, знань та технологій, зокрема, у сфері авіабудування. А сучасне активне співробітництво сформувалося ще до великої війни. Це в інтерв'ю «Главкому» заявив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

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Теги: Туреччина міністр технології дрон безпілотник

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