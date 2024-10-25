Росіяни атакували Україну понад 60 дронами: скільки збила ППО

За попередніми даними станом на 10:00 ранку, українським силам вдалося збити 36 ворожих безпілотників у різних областях країни

Повітряні сили України активно протидіяли загрозі російських окупантів

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили України активно протидіяли загрозі: до відбиття атак залучили зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 10:00 ранку, українським силам вдалося збити 36 ворожих безпілотників у різних областях країни, серед яких Одеська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Рівненська та Полтавська області.

Основна частина безпілотників була збита на Одещині та Київщині.

Втрати авіаційних систем ворога за 25 жовтня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, 16 російських безпілотників було локаційно втрачено.

Нагадаємо, проти ночі 24 жовтня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 03:50, жителі області могли чути звуки вибухів. Працювали сили ППО. У результаті атаки у Старокостянтинівській громаді є постраждалі й руйнування. В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки.