Холера у Зімбабве вже вбила 20 людей, ще понад дві тисячі заразилися



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Місцева влада Хараре закликала ООН та приватні організації допомогти з питною водою

Від спалаху холери в Зімбабве загинули 20 людей і щонайменше 2 000 заразилися — влада оголосила надзвичайний стан.

Про це повідомляє місцеве видання DailyNews.

Прорив каналізації на початку вересня призвів до зараження води в столиці Зімбабве Хараре.

За наказом міністра охорони здоров’я Зімбабве Обадайї Мойо, у небезпечних районах закрили школи і заборонили продаж м’яса та риби, а також закликали населення користуватися туалетами, а не справляти нужду на вулиці.

Поліція посилено слідкує за закладами харчування. Місцева влада Хараре закликала ООН та приватні організації допомогти з питною водою.

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я вже почала розгортання центру вакцинації від холери, повідомив речник організації Кристіан Ліндмейєр, передає Reuters.

За даними місцевих медіа, станом на 11 вересня інфекція поширилася на 4 провінції навколо Хараре.

Спалах в Хараре стався майже одразу після того, як міністерства охорони здоров’я 47 африканських країн домовились впоратись з холерою на континенті до 2030 року.

У 2008 році епідемія холери призвела до загибелі понад 4000 людей.