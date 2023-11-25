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Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Майбутнє України. Є погані та хороші новини

glavcom.ua
Нам треба перемагати у цій війні, інакше у нас не буде майбунього
фото з відкритих джерел

Незважаючи на потенційну «заморозку» конфлікту, це також дасть Україні час для перезавантаження економіки, оборонного комплексу

Що я вам скажу за наше майбутнє... З поганих новин:

  • Підтримка Заходу на жаль падатиме. Чим далі тим більше маємо розраховуємо на себе
  • Наступний рік – більш ніж у 40 країнах вибори. Ми не перший пріоритет.
  • У тому числі вибори до США. Трамп має шанси і він свою позицію вже показав. Вона не проукраїнська.
  • Світ готується до великої війни 2027 року і вже відчуває дефіцит озброєнь та боєприпасів для цього
  • В поточній війні і Україна і росія не самостійні, а пішаки у великій шаховій грі (термінологія Бжезинського)
  • Початок війни в Ізраїлі показав, що ресурси обмежені та боєприпаси, призначені для України, були відправлені до Ізраїлю.
  • Зростає ймовірність нових конфліктів: Ізраїль – Іран; Туреччина – Греція; Кавказ (Вірменія-Азербайджан); Індія Пакистан. Кожен із них знижує підтримку Україні.
  • Зростає втома від війни не лише у Світі, а й у нас.
  • Наша економіка показує незначні ознаки зростання, але вони надто малі, щоб надолужити втрачене, щоб бути самодостатніми і щоб самим фінансувати війну.
  • Ми все більше залежимо від західної допомоги та МВФ, а наш держборг дедалі ближче до річного обсягу створюваного ВВП
  • Наступного року з ймовірністю близькою до 90% нас змусять заморозити конфлікт...
  • І в нас (у України) досі немає свого амбітного плану майбутнього... навіть менш амбітного плану «б» на такий випадок...

Тепер до добрих новин:

  • Головна – ми потрібні Америці (!) Цитата Байдена: «Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США». Нас вперше протиставили разом з Ізраїлем – осі зла: росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї. І це дуже гарна новина. Ми сьогодні є частиною національних інтересів США. Такий же інтерес, як Південна Корея в Азії, Ізраїль на Близькому Сході (ці країни-союзники США за межами НАТО)
  • Друга гарна новина. За наявності свого амбітного плану на нас може чекати доля Південної Кореї – успішна процвітаюча сильна країна. Але цей план можливий як частина великої американської гри (хай навіть шахової)
  • І, нагадаю, у шахах пішак може стати Ферзем, але... треба попрацювати
  • До добрих новин віднесу – згуртованість та єдність української нації, якої не було ніколи в нашій історії
  • Незважаючи на потенційну «заморозку» конфлікту, це також дасть Україні час для перезавантаження економіки, оборонного комплексу.
  • «Зупинка» війни відчинить двері для сотень мільярдів доларів для відновлення інфраструктури та відновлення економіки
  • Досвід наслідків інших військових конфліктів показує, що Україна має шанс списати не менше 50% державного боргу і реструктуризувати те, що залишилося на вигідних умовах.
  • Зруйнована економіка дасть чудові умови для зниження податкового та адміністративного навантаження та створить додаткові стимули для інвестицій у країну.
  • Ключовими драйверами зростання економіки будуть – екосистема ОПК і інновації світового рівня, що там створюються, будівництво, інфраструктурні проекти, створення нових машинобудівних виробництв, енергетичні проекти, вільні економічні зони в депресивних регіонах, IT, у тому числі продуктовий, ну і звичайно, напівпровідники;)
  • Війна показала нам усім, наскільки важливо думати про майбутнє і про те, як правильно формувати політичні еліти. Це стане розквітом справжнього проукраїнського парламентаризму.

На завершення нагадаю, що будь-яка криза – це не тільки втрати і біль, це ще й можливості.

І вони наче відкриваються перед Україною!

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Теги: росія економіка Україна боєприпаси війна

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Анатолій Амєлін

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