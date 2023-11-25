Майбутнє України. Є погані та хороші новини
Незважаючи на потенційну «заморозку» конфлікту, це також дасть Україні час для перезавантаження економіки, оборонного комплексу
Що я вам скажу за наше майбутнє... З поганих новин:
- Підтримка Заходу на жаль падатиме. Чим далі тим більше маємо розраховуємо на себе
- Наступний рік – більш ніж у 40 країнах вибори. Ми не перший пріоритет.
- У тому числі вибори до США. Трамп має шанси і він свою позицію вже показав. Вона не проукраїнська.
- Світ готується до великої війни 2027 року і вже відчуває дефіцит озброєнь та боєприпасів для цього
- В поточній війні і Україна і росія не самостійні, а пішаки у великій шаховій грі (термінологія Бжезинського)
- Початок війни в Ізраїлі показав, що ресурси обмежені та боєприпаси, призначені для України, були відправлені до Ізраїлю.
- Зростає ймовірність нових конфліктів: Ізраїль – Іран; Туреччина – Греція; Кавказ (Вірменія-Азербайджан); Індія Пакистан. Кожен із них знижує підтримку Україні.
- Зростає втома від війни не лише у Світі, а й у нас.
- Наша економіка показує незначні ознаки зростання, але вони надто малі, щоб надолужити втрачене, щоб бути самодостатніми і щоб самим фінансувати війну.
- Ми все більше залежимо від західної допомоги та МВФ, а наш держборг дедалі ближче до річного обсягу створюваного ВВП
- Наступного року з ймовірністю близькою до 90% нас змусять заморозити конфлікт...
- І в нас (у України) досі немає свого амбітного плану майбутнього... навіть менш амбітного плану «б» на такий випадок...
Тепер до добрих новин:
- Головна – ми потрібні Америці (!) Цитата Байдена: «Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США». Нас вперше протиставили разом з Ізраїлем – осі зла: росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї. І це дуже гарна новина. Ми сьогодні є частиною національних інтересів США. Такий же інтерес, як Південна Корея в Азії, Ізраїль на Близькому Сході (ці країни-союзники США за межами НАТО)
- Друга гарна новина. За наявності свого амбітного плану на нас може чекати доля Південної Кореї – успішна процвітаюча сильна країна. Але цей план можливий як частина великої американської гри (хай навіть шахової)
- І, нагадаю, у шахах пішак може стати Ферзем, але... треба попрацювати
- До добрих новин віднесу – згуртованість та єдність української нації, якої не було ніколи в нашій історії
- Незважаючи на потенційну «заморозку» конфлікту, це також дасть Україні час для перезавантаження економіки, оборонного комплексу.
- «Зупинка» війни відчинить двері для сотень мільярдів доларів для відновлення інфраструктури та відновлення економіки
- Досвід наслідків інших військових конфліктів показує, що Україна має шанс списати не менше 50% державного боргу і реструктуризувати те, що залишилося на вигідних умовах.
- Зруйнована економіка дасть чудові умови для зниження податкового та адміністративного навантаження та створить додаткові стимули для інвестицій у країну.
- Ключовими драйверами зростання економіки будуть – екосистема ОПК і інновації світового рівня, що там створюються, будівництво, інфраструктурні проекти, створення нових машинобудівних виробництв, енергетичні проекти, вільні економічні зони в депресивних регіонах, IT, у тому числі продуктовий, ну і звичайно, напівпровідники;)
- Війна показала нам усім, наскільки важливо думати про майбутнє і про те, як правильно формувати політичні еліти. Це стане розквітом справжнього проукраїнського парламентаризму.
На завершення нагадаю, що будь-яка криза – це не тільки втрати і біль, це ще й можливості.
І вони наче відкриваються перед Україною!
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