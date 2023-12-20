Що чекає на світ у 2024 році? Прогноз для Заходу

Ключове питання для нас в наступному році – це санкції.

2023 рік став невдалим не тільки для нас, а й для наших союзників. Захід публічно розписався у своїй неспроможності забезпечити нас необхідними боєприпасами. США погрязли у внутрішніх конфліктах, і не змогли вирішити питання фінансової допомоги для нас. В ЄС Орбан крутить всіх на одному місці, і ще й усилився Фіцо, і, ймовірно, Вілдерсом з Нідерландів. Загалом, жодних трендів на покращення в наступному році я не бачу, скоріше все буде як і в цьому, за винятком одного – зростання вимог до України більше покладатися на себе. Ми будемо продовжувати отримувати мляву допомогу, невчасно і з купою срачів.

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Вибори в США і кульгавий Байден

Найважливішою подією 2024 року стануть вибори в США, і вони в принципі вже тривають і дуже по нам б’ють. В останній рік виборів в США президента, в якого мало шансів на переобрання, називають кульгавою качкою. З ним мало хто хоче домовлятись про щось серйозне і підтримувати його довгострокові ініціативи, оскільки наступник може все це швидко переглянути. Тому Байден стає кульгавим, і це серйозно обмежує його вплив і можливість щось для нас робити.

Взагалі, я думаю, що Байден допустив в цьому році стратегічну помилку. Не надання нам Atacms та зволікання з касетними боєприпасами завдали великої шкоди нашому контрнаступу. Ми втратили шанс прорвати росіян і наблизити кінець війни. Байден втратив шанс показати, що його політика підтримки України була правильною, продемонструвати успіх і збільшити свої шанси на переобрання. Але президент, який почав своє правління з ганебного відступу в Афганістані, ризикує втратити посаду в складній ситуації в українсько-російській війні. Шансів на його переобрання за цих обставин я не бачу.

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Одна з дуже неправильних речей, які відбуваються в нашому медіапросторі – це демонізація республіканців. Так, зараз через них не приймається рішення по допомозі нам. Але це питання передвиборчої боротьби, а не їх позиції по нам. Навпаки республіканці – це яструби, з представниками оборонки. Вони в жодному разі не будуть проти допомоги нам і за мир із путіним. На цьому тлі ще більша демонізація Трампа. Я нагадаю, що в 2016 році він прямо говорив, що мешканці Крима вибрали росію. Але по-факту, саме Трамп передав нам перші джевеліни, хоча розказував, що путін нормальний пацан. Тому я переконаний, що Трамп буде підтримувати нас і можливо навіть більше, ніж зараз демократи. Також помилково всі думають, що він стане президентом в наступному році. Ні, після виборів ще 2 місяці перехідного періоду і він стане президентом в січні 2025-го, якщо таки переможе (а я в цьому переконаний).

Китай, Індія та інші

В цьому році на Китай та Індію припали 60% російського експорту нафти. При чому по низькій ціні. Тому ці дві країни просто насолоджуються і заробляють мільярди доларів на нашій війні. Але найгірше те, що завдяки їхнім грошам – виживає путін. Тому головне завдання для цих країн в 2024 році – щоб нічого не мінялось. Стабілізація на фронті для путіна зменшує потребу Китаю втручатись. Бо як я неодноразово писав: Китай не може дати путіну програти, але його перемога не їх справа. Взагалі всі партнери або прихильники путіна – це чисті заробітчани. Ніякої ідеології в підтримці рф немає, окрім як вигідно продавати свою позицію. Тому вони всі зацікавлені в тому, щоб конфлікт тривав, а путін не програв. Бо інакше тоді в них можуть виникнути проблеми.

Санкції

Ключове питання для нас в наступному році – це санкції. Оскільки путін зміг нав’язати війну в довгу, то кожний удар по його економіці набагато важливіший, чим наліт дронів на Москву. Проблема санкцій не в тому, що їх мало, а в тому, що вони погано працюють. І якщо я б мав можливість впливати на нашу зовнішню політику, то питання ефективності санкцій я б ставив на одному рівні із озброєнням. Ми маємо домогтися, щоб Захід не тільки вводив санкції, а досягнув їх дотримання для своїх компаній і споживачів. Без цього путін зможе воювати ще дуже довго.