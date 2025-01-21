Перші промови Трампа. Конкретики не багато, але вона є

Трамп-Байден-Трамп

Ця інавгурація, на відміну від 2021 року, коли Трамп, який не визнавав результат виборів, не був присутнім на події, а сама подія пройшла під особливим захистом (через попередній штурм прихильниками Трампа Капітолію), а також з певними обмеженнями (через пандемію), відбулася у найкращих традиціях транзиту влади. У тому числі з рухом в одному авто двох президентів (Байдена та Трампа) і двох віце-президентів (Гарріс та Венса). Хоча згодом ЗМІ підмітили, що Трамп, складаючи присягу, не поклав руку на Біблію.

Але, все ж, певне відчуття непрогнозованості щодо подальшоі трансформації лідерства та ролі США є. Занадто контрастують дві промови – остання Байдена як президента і перша Трампа як знову президента.

У промові Трампа відчувався трохи присмак 2020-2021 років, коли він говорив про істеблішмент, зраду та політичні переслідування, і необхідність відміни цензури (у той час, як Байден навпаки говорив про проблему дезінформації у соціальних мережах).

Було багато персоналістського. Про те, що «падіння Америки завершено», про те, що Трампу «випали випробування більші, ніж будь-якому іншому президенту США за всю історію». Також він нагадав про поранення і про те, що «Бог його врятував, щоб він знов зробив Америку великою». Про «реставрацію Америки» і про «революцію здорового глузду». 2025 рік він назвав роком звільнення, а вибори у листопаді – великими.

Але була й конкретика у промові. Це надзвичайний стан на південних кордонах (проблема мігрантів). Зниження інфляції та цін на товари. Надзвичайний стан в енергетиці, щоб більше видобувати та експортувати нафти та газу, виробництво електромобілів. Також йшлося про зовнішній сервіс надходжень (збільшення мит і тарифів). Про «засіювання» американськими прапорами Марсу, повернення Панамського каналу та перейменування Мексиканської затоки на Американську.

Говорячи про зовнішню політику, Трамп сказав про сильну армію та війни, які він не починав, але закінчить, а не лише битви. Сказав про обмін заручниками на Близькому Сході як результат (єдиний випадок промови, коли Байден підвівся) та про те, що буде «миротворцем, який обʼєднує».

Ще Трамп сказав, що діятиме швидко.

Мене особисто здивувало не незгадування України (бо це було, перш за все, внутрішньо орієнтоване послання). А те, що багато чого із сказаного було виголошено/сформульовано у передвиборчій стилістиці.