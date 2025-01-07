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У Тибеті стався потужний землетрус: десятки загиблих (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Тибеті стався потужний землетрус: десятки загиблих (відео)
Наслідки землетрусу в селі Тонглай, Тибетський район
фото: AP

Віддалений район Тибету сколихнув землетрус магнітудою 7,1

Вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє CNN.

За попередніми даними, вже відомо про щонайменше 32 загиблих.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 за місцевим часом і супроводжувався кількома афтершоками.

Епіцентр землетрусу був високо на віддаленому Тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом.

Коливання землі відчувалися не лише в Тибеті, але й у сусідніх країнах. У столиці Непалу Катманду повідомляють про сильні поштовхи, які також зачепили район біля гори Еверест. Землетрус зафіксували й у північних регіонах Індії та в Бутані. 

Наразі ведуться рятувальні роботи, а масштаб руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. Геологи попереджають про можливі афтершоки, які можуть ускладнити ситуацію.

Нагадаємо, 24 листопада сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії.

Перший землетрус магнітудою 4,1 стався о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Підземний поштовх був на глибині 128 км.

Другий землетрус магнітудою 3,5 зафіксували о 08:43 на глибині 64,5 км.з

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Теги: землетрус стихійні лиха Китай Еверест

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