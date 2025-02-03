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Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
Розлом поширюється зі сходу Туреччини на південний схід
фото із відкритих джерел

Bild: Під Туреччиною зростає розлом земної кори

У Туреччині дослідники виявили гігантський розлом земної кори. Його зафіксували на стику Аравійської та Євразійської плит, пише Bild.

Древня океанічна плита почала відокремлюватися, змінюючи структуру регіону. При цьому в одній із ділянок розлому процес занурення земної кори зупинився, і натомість почалося підняття порід. Вчені припускають, що залишки древнього океанічного дна остаточно відокремилися, що вплинуло рух тектонічних плит.

«60 мільйонів років тому плити були розділені водою первісного океану. Однак через тектонічні зрушення океанічна плита була відсунута під Євразію і повністю затонула в мантію Землі близько 25 мільйонів років тому. Аравійська та Євразійська плити зіткнулися, земні кори піднялися й утворили гірський хребет. Геологи з Геттінгенського університету тепер більш детально дослідили, що там відбувається сьогодні», – йдеться у статті.

У той же час під Загроськими горами в Іраку кора продовжує опускатися, утворюючи западину глибиною 3-4 км. За прогнозами геологів, розлом розширюватиметься у бік Іраку, проте катастрофічні наслідки поки що не очікуються. «У районах, де розлом уже стався, кількість землетрусів навіть зменшується», – зазначив професор Йонас Клей. Хоча відкриття значуще для науки, фахівці запевняють, що не несе безпосередньої загрози для людей.

До слова, за останні 48 годин в Егейському морі сталося понад 200 землетрусів. Протягом останніх двох діб з 1 по 3 лютого в Егейському морі було зафіксовано понад 200 підземних поштовхів, найменший з яких був магнітудою 1,3, а найбільший – 4,8. про це повідомляє Турецьке агентство з надзвичайних ситуацій (AFAD).

Нагадаємо, за даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус 1 лютого. О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

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Теги: вчені наука Туреччина

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