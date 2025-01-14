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У Саратовській області введено режим надзвичайної ситуації через пожежу в Енгельсі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Саратовській області введено режим надзвичайної ситуації через пожежу в Енгельсі
Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах Російської Федерації
фото з відкритих джерел

Раніше на нафтобазі комбінату «Кристал» спалахнула пожежа через атаку українських дронів

 

У Саратовській області після нової атаки безпілотників по Енгельсу та виникнення масштабної пожежі влада запровадила режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. Про це повідомив губернатор Роман Бусагін.

Посадовиць заявив, що він провів засідання оперативного штабу на місці пожежі, дійшовши висновку ввести режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня.

«Це необхідно для оперативної взаємодії служб та консолідації всіх сил та засобів для ліквідації займання», – повідомив Бусагін.

Як відомо, у Саратовській області спалахнула пожежа на нафтобазі комбінату «Кристал» після атаки дронів у ніч проти 14 січня. Бусагін заявив про влучення в «промисловий об'єкт», не вказавши, що ж саме було атаковано.

До слова, через пожежу заняття у школах Саратова та Енгельса перевели на дистанційний режим.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км на території Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. 

Як повідомлялося, підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо 13 січня. Зазначається, що він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Також у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

До того ж у ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн.

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Теги: пожежа росія війна надзвичайний стан безпілотник дрон

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Політика

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