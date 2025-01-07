Потужний землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 95 (відео)
130 людей отримали поранення через землетрус
У Тибеті кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 95. Про це повідомляє The Guardian.
Видання пише, що землетрус у віддаленому китайському регіоні Тибету забрав життя щонайменше 95 людей, ще 130 зазнали поранень.
‼️Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Тибеті зросла до 95 осіб, ще 130 поранені - Сіньхуа pic.twitter.com/of5O4g0Hb2— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2025
Також зазначалося, що понад 1000 будинків пошкоджено.
Нагадаємо, що вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера. Раніше було відомо про загибель 53 осіб, ще 62 людини були поранені.
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