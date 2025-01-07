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Потужний землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 95 (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Потужний землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 95 (відео)
Пошкоджені будинки після землетрусу
фото: Reuters

130 людей отримали поранення через землетрус

У Тибеті кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 95. Про це повідомляє The Guardian.

Видання пише, що землетрус у віддаленому китайському регіоні Тибету забрав життя щонайменше 95 людей, ще 130 зазнали поранень.

Також зазначалося, що понад 1000 будинків пошкоджено.

Потужний землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 95 (відео) фото 1
фото: Reuters

Нагадаємо, що вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера. Раніше було відомо про загибель 53 осіб, ще 62 людини були поранені.

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Теги: Китай смерть Азія землетрус

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