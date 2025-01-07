Потужний землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 95 (відео)

130 людей отримали поранення через землетрус

У Тибеті кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 95. Про це повідомляє The Guardian.

Видання пише, що землетрус у віддаленому китайському регіоні Тибету забрав життя щонайменше 95 людей, ще 130 зазнали поранень.

‼️Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Тибеті зросла до 95 осіб, ще 130 поранені - Сіньхуа pic.twitter.com/of5O4g0Hb2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2025

Також зазначалося, що понад 1000 будинків пошкоджено.

фото: Reuters

Нагадаємо, що вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера. Раніше було відомо про загибель 53 осіб, ще 62 людини були поранені.