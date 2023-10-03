Більше сотні біженців живуть у казино в Німеччині (фото)

У старому казино розмістили українських дітей та їхніх матусь

Муніципалітет Бад-Вісзеї у Баварії (Мюнхен, Німеччина) переобладнав колишнє казино на притулок для біженців. Про це пише німецьке видання Bild. За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз мешкає близько 100 українців.

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«Наразі в нашому муніципалітеті проживає близько 100 біженців з України. На піку їх було 160. Найближчим часом очікується ще 35 людей», – каже Кюн.

За словами Кюна, громада розмістила біженців, а це в основному матері з дітьми – як могла: «Ми довго шукали місце для притулку. Часто це були старі будівлі, які довгий час були порожніми».

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Однак мешканці громади могла здавати ці будинки лише на короткий термін. Старе казино було ідеальним місцем для притулку. «Ми розмістили біженців у колишніх кімнатах персоналу на першому поверсі – у тих кімнатах, які можна швидко відремонтувати».

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Стара ігрова кімната зі столами для гри в рулетку стала кімнатою для відпочинку, також біженці можуть щось приготувати собі на кухні.

Казино працювало з 1957 року та належало компанії Spielbanken Bayern. До 1969 казино відвідувало 170 тис відвідувачів. Потім будівля виявилася надто маленькою, і компанія збудувала нове приміщення для казино на березі озера, а старе казино стало танцювальним кафе.