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Більше сотні біженців живуть у казино в Німеччині (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Більше сотні біженців живуть у казино в Німеччині (фото)
У будівлі колишнього казино відтепер притулок для українців
фото:Bild

У старому казино розмістили українських дітей та їхніх матусь 

Муніципалітет Бад-Вісзеї у Баварії (Мюнхен, Німеччина) переобладнав колишнє казино на притулок для біженців. Про це пише німецьке видання Bild. За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз мешкає близько 100 українців.

«Наразі в нашому муніципалітеті проживає близько 100 біженців з України. На піку їх було 160. Найближчим часом очікується ще 35 людей», – каже Кюн.

За словами Кюна, громада розмістила біженців, а це в основному матері з дітьми – як могла: «Ми довго шукали місце для  притулку. Часто це були старі будівлі, які довгий час були порожніми».

Однак мешканці громади могла здавати ці будинки лише на короткий термін. Старе казино було ідеальним місцем для притулку. «Ми розмістили біженців у колишніх кімнатах персоналу на першому поверсі – у тих кімнатах, які можна швидко відремонтувати».

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Стара ігрова кімната зі столами для гри в рулетку стала кімнатою для відпочинку, також біженці можуть щось приготувати собі на кухні.

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Казино працювало з 1957 року та належало компанії Spielbanken Bayern. До 1969 казино відвідувало 170 тис відвідувачів. Потім будівля виявилася надто маленькою, і компанія збудувала нове приміщення для казино на березі озера, а старе казино стало танцювальним кафе.

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Теги: Німеччина громада притулок біженці

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