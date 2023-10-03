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Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
Мер Шарон Дейксма та директор Утрехтського регіону безпеки Яап Донкер у притулку, де розміщені українські біженці
фото: NRC Handelsblad

Останнім часом до центру для біженців найчастіше звертаються самотні чоловіки, які не бажають воювати в армії, і студенти з України

Влада міста Утрехт, що знаходиться в Нідерландах, оголосила про переповнення місць у центрі для біженців через масовий наплив біженців з України. Про це повідомляє NRC Handelsblad.

«Утрехтський притулок для українців переповнений. У Нідерландах зайняті 99% притулків. Якщо додаткові пункти прийому не буде створено, існує ризик закриття Утрехтського кризового притулку для нових біженців», – заявила мер міста Шарон Дейксми.

Зазначається, що останнім часом до центру для біженців найчастіше звертаються самотні чоловіки, які не бажають воювати в армії, і студенти з України. Кризовий центр, розрахований на 100 осіб, займають удвічі більше людей.

Раніше повідомлялося, що на кінець серпня 2023 року зафіксовано 204 461 прохання про надання притулку в Німеччині – більше, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу. 

Нагадаємо, владі Швейцарії доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для біженців з України. 

До слова, Естонія розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців  ще на 2 роки. Так, на засіданні комісія Рійгікогу (однопалатний парламент Естонії – «Главком»)  у справах Європейського союзу підтримала позицію Естонії для засідання ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх питань. Таким чином Естонія підтримує продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити підтримку біженцям з України. 

Теги: Естонія Нідерланди студенти притулок біженці

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