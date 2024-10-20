Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
Ллойд Остін висловився про можливу відправку військ КНДР на війну в Україні
фото: Reuters

Ллойд Остін зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це правда

Міністр оборони США Ллойд Остін не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ллойд Остін зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.

Нагадаємо, що КНДР перекинула до російського Владивостока близько 1500 бійців сил спецоперацій. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

Читайте також:

Теги: Північна Корея військові росія росіяни окупанти Україна війна Пентагон Ллойд Остін США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО
США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО
16 жовтня, 17:34
Вадим Галайчук назвав «абсолютно правильним порядком дій» те, що План перемоги спершу презентували західним партнерам
Соратник Зеленського пояснив, чому План перемоги спочатку обговорили не в Україні
15 жовтня, 22:20
«Наслідки розчленування України будуть глобальними і катастрофічними для сучасного світу в цілому»
Чи може бути Україна не в кордонах 1991 року?
15 жовтня, 13:01
Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна розповіла про Глобальний саміт миру
У листопаді не відбудеться другий Саміт миру: радниця Єрмака повідомила деталі
8 жовтня, 17:10
На місці працюють відповідні служби
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
3 жовтня, 00:56
Лавров прагне, щоб Трамп скасував закон України про мову та про автокефалію української православної церкви
Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони
29 вересня, 14:35
Триває 946-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
26 вересня, 08:11
Знищена будівля у Суджі на Курщині
Росіяни знищують Курщину авіабомбами
21 вересня, 15:56
Острів Зміїний є важливим форпостом в морі
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Політика

Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосували
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосували
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку
БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку
Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW
Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW
Міноборони США запустить в космос дев'ять місій разом із SpaceX
Міноборони США запустить в космос дев'ять місій разом із SpaceX
Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві
Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
52K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
20K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
17K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
16K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua