Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну

Ллойд Остін висловився про можливу відправку військ КНДР на війну в Україні

Ллойд Остін зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це правда

Міністр оборони США Ллойд Остін не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ллойд Остін зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.

Нагадаємо, що КНДР перекинула до російського Владивостока близько 1500 бійців сил спецоперацій. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства.

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.