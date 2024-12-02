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Оксфордський словник назвав головне слово року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Оксфордський словник назвав головне слово року
Оксфордське слово року 2024 відображає «тривіальне» використання соціальних мереж
фото із відкритих джерел

Оксфордський словник назвав англійське слово brain rot головним у 2024 році

Оксфордський словник англійської мови назвав іменник brain rot (дослівний переклад – гниття мозку, – «Главком») словом 2024 року. Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення пресслужби університету Oxford University Press. Йдеться про погіршення ментального чи інтелектуального стану людини через споживання надмірної кількості неякісного онлайн-контенту у соцмережах.

В університеті зазначають, що за останній рік вживання цього слова зросло на 230%. Вперше воно з'явилося в англомовній літературі у 1854 році. Його використав американський письменник Генрі Девід Торо у книзі «Уолден, чи життя у лісі». Зараз «брейнрот» знайшло широке застосування у мейнстрімній журналістиці.

На думку англійських дослідників, слово міцно асоціюється із вірусною серією відеороликів Skibidi Toilet, створеною Олексієм Герасимовим. Вони зафіксували появу «мови гниття мозку». Наприклад, skibidi, що означає щось безглузде, і ohio, тобто щось бентежне чи дивне.

Нагадаємо, manifest стало словом 2024 року за версією Кембриджського словника. Про це йдеться у блозі Cambridge Dictionary. Цьогоріч найпопулярнішим запитом на сайті словника стало слово manifest, яке шукали понад 130 тис. разів. У травні 2023 року Кембриджський словник додав це поняття до своєї бази.

Теги: Велика Британія письменник словник соцмережі

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