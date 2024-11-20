Названі найкращі автомобілі, що з роками не втрачають у ціні

У рейтингу домінували японські бренди

Американські аналітики з авторитетної незалежної організації J.D. Power опублікували рейтинг машин із найкращими показниками залишкової вартості – 2025 U.S. ALG Residual Value Awards. Про це вони написали на сайті.

Список переможців ні для кого не став сюрпризом – у рейтингу домінували японські бренди. Традиційно список очолили Honda та Lexus, які четвертий рік поспіль демонструють найкращі показники. Крім того, що Lexus був названий найкращим преміальним брендом, він отримав найбільше нагород за кількістю моделей. Нагороди у класах дісталися IS, LS, NX, RX та TX. Материнський бренд Toyota, своєю чергою, отримав нагороди за Camry, GR Supra, Tundra та Land Cruiser.

Honda здобула перемогу за Civic, Passport та Odyssey, в той час, як Subaru здобула нагороди за Crosstrek, Forester та WRX. Інші нагороди дісталися Acura Integra та Nissan Kicks.

Серед американських брендів найкращі показники концерну General Motors, який завоював п’ять нагород. Так, Chevrolet Corvette був названий найкращим спортивним автомобілем преміумкласу, а Cadillac Escalade – найкращим великим позашляховиком преміумкласу. GMC отримала нагороди за Sierra 3500 HD, а також за пікап та позашляховик Hummer EV.

Ще три нагороди – в американської гілки концерну Stellantis – нагороди отримали Jeep Gladiator та Wagoneer.

Несподіванкою для багатьох стала перемога нового електричного Dodge Charger Daytona, який ще не продається, але найближчим часом очікується у дилерів. Попри той факт, що ще невідомо, якою буде вартість перепродажу цієї моделі через три роки, електричні купе практично не зустрічаються в Америці, тому Charger Daytona насправді не має конкурентів.

Найкращим електромобілем преміумкласу було названо Tesla Model 3, а серед електрокросів нагороду отримав Hyundai за новий Kona EV.

До списку переможців також увійшов повнорозмірний кросовер Kia Telluride, BMW X1 та BMW 5 Series, а єдина перемога Mercedes-Benz дісталася моделі Sprinter у класі комерційних фургонів.

Нагадаємо, що серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%.