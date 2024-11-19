Складено рейтинг країн, які найкраще говорять англійською: українці покращили результат

Як і минулого року, рейтинг неангломовних країн, де громадяни найкраще говорять англійською, очолили Нідерланди

Щорічний звіт English Proficiency Index 2024 виявив рівень володіння англійською мовою серед жителів неангломовних країн світу. Дослідження базується на результатах 2,1 мільйона дорослих, які проходили стандартні тести EF з англійської у 2023 році в 116 країнах. Кожна країна отримала рейтинг за шкалою до 800 балів.

Згідно з результатами, Україна піднялася з 45-го місця на 40-те, порівняно з минулим роком. Однак цього недостатньо для переходу з третьої категорії («середня компетентність») до другої («висока компетентність»). Цього року українці набрали 535 балів, що лише на п’ять балів більше, ніж торік.

Лідером рейтингу залишилися Нідерланди з результатом 636 балів. Норвегія піднялася на друге місце з 610 балами (торік була п’ятою), а Сінгапур, навпаки, опустився на третю сходинку з 609 балами.

До першої категорії країн із «дуже високою компетентністю» увійшли також Швеція, Хорватія, Португалія, Данія, Греція та Австрія, які зайняли місця з 4-го по 9-те.

Тим часом, такі популярні туристичні країни, як Іспанія, Італія та Франція, ще більше погіршили свої позиції – вони, як і Україна, опинилися в третій категорії, посівши 36, 46 (обидві посідали 35 місце роком раніше) і 49 місця (раніше посідала 43 сходинку).

При цьому найгірше справи з англійською мовою йдуть у Ємені (116 місце), Сомалі та Кот-д'Івуарі (ділять 114 місце).

До слова, наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави. Частина громадян його вже витратила. Найчастіше українці переказували ці гроші на мобільний рахунок. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Нагадаємо, приватні пожертвування на підтримку військових зусиль України цього року суттєво скоротилися. Благодійні організації повідомляють про зменшення внесків через економічні труднощі та втому населення від війни. Про це повідомляє Bloomberg.

Варто зазначити, що станом на осінь 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Водночас його рейтинг поступово падає. Найменше українці довіряють Юрію Бойку, який обіймає посаду голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді. Результати опитування Центр Разумкова опублікував на своєму сайті.