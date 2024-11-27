Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів року від GiveMeSport

Усик не став лідером рейтингу

Авторитетне британське видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг найкращих боксерів світу у 2024 році. Перше місце у списку GiveMeSport несподівано посів британець Даніель Дюбуа, який у 2024 році переміг Філіпа Хрговіча та у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF нокаутував Ентоні Джошуа. Про це пишуть у виданні.

На другому щаблі перебуває Олександр Усик, який у травні цього року став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, здолавши роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі. До слова, «Циганський король» у топ-10 взагалі не потрапив. Нагадаємо, що зараз Усик і Ф'юрі готуються до реваншу, який запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді.

На третій сходинці перебуває Артур Бетербієв. Четверту сходинку посів американець Джессі Родрігес, на п'ятій позиції розташувався абсолютний чемпіон світу в другій легкій вазі японець Наоя Іноуе.

Раніше стало відомо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

А колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.