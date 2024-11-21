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Кембриджський словник визначив слово 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кембриджський словник визначив слово 2024 року
Кембриджський словник вдесяте назвав слово року
фото: Кембриджський словник

Найпопулярнішим запитом на сайті словника стало слово manifest

Manifest стало словом 2024 року за версією Кембриджського словника. Про це йдеться у блозі Cambridge Dictionary.

Цьогоріч найпопулярнішим запитом на сайті словника стало слово manifest, яке шукали понад 130 тис. разів. У травні 2023 року Кембриджський словник додав це поняття до своєї бази.

Згідно з визначенням, manifest (у перекладі «проявляти») описує практику, яка включає використання методів, таких як візуалізація і афірмація, для уявного досягнення мети з переконанням, що це сприятиме її реалізації.

Популярність цієї концепції зросла під час пандемії Covid-19, коли в соцмережах з’явилося багато «інфлюенсерів проявлення», які давали поради щодо фінансового добробуту та кар’єрного успіху.

Кембриджський словник обирає слово року вже десятий раз. У 2023 році ним стало слово hallucinate («галюцинувати»).

Також раніше «Brat» стало словом 2024 року за версією англійського словника Collins. Про це йдеться на сайті Collins Dictionary. Нове визначення слова «brat» з'явилося у 2024 році. Воно характеризує людину з «впевненим, незалежним та гедоністичним настроєм».

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Теги: словник Велика Британія мова

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