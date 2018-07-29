Ірак: на тлі протестів відсторонено міністра електроенергетики
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Розсилка
Ірак страждає від перебоїв з електропостачанням, це викликає масові протести
Відсторонений від посади міністра електроенергетики Іраку Касему аль-Фахдаві заборонені виїзд за кордон і поїздки всередині країни до завершення розслідування у зв'язку із звинуваченнями в корупції. Про це повідомили джерела в правоохоронних органах країни.
Прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді в неділю, 29 липня, на тлі протестів через перебої з електропостачанням тимчасово відсторонив главу відомства від служби.
Раніше влада Ірану прийняла рішення про припинення експорту електроенергії на південь Іраку через заборгованість, що викликало масові протести в різних містах регіону. Ситуацію ускладнила 50-градусна спека, що встановилася в південних провінціях країни.
На півдні Іраку спалахнули акції протесту проти погіршення соціальних умов, перебоїв з подачею води і електрики, безробіття і корупції.
Мітинги, що почалися в багатій нафтою Басрі, поширилися на інші міста країни: Зікар, Бабіль, Майсан, Ед-Діванія, Наджаф.
Масові акції протесту перекинулися і на столицю країни Багдад.
Джерело: Анадолу