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    У світі

    Ірак: на тлі протестів відсторонено міністра електроенергетики

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    Касем аль-Фахдави (по центру) - Ірак: на тлі протестів відсторонено міністра електроенергетики
    Касем аль-Фахдави (по центру)

    Ірак страждає від перебоїв з електропостачанням, це викликає масові протести

    Відсторонений від посади міністра електроенергетики Іраку Касему аль-Фахдаві заборонені виїзд за кордон і поїздки всередині країни до завершення розслідування у зв'язку із звинуваченнями в корупції. Про це повідомили джерела в правоохоронних органах країни.

    Прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді в неділю, 29 липня, на тлі протестів через перебої з електропостачанням тимчасово відсторонив главу відомства від служби.

    Раніше влада Ірану прийняла рішення про припинення експорту електроенергії на південь Іраку через заборгованість, що викликало масові протести в різних містах регіону. Ситуацію ускладнила 50-градусна спека, що встановилася в південних провінціях країни.

    На півдні Іраку спалахнули акції протесту проти погіршення соціальних умов, перебоїв з подачею води і електрики, безробіття і корупції.

    Мітинги, що почалися в багатій нафтою Басрі, поширилися на інші міста країни: Зікар, Бабіль, Майсан, Ед-Діванія, Наджаф.

    Масові акції протесту перекинулися і на столицю країни Багдад.

    Джерело: Анадолу

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