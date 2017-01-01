Ірак оголосив конкурс на спорудження нового нафтопроводу

Іракські та міжнародні компанії мають місяць для подачі заявок на участь у спорудженні нафтопроводу з провінції Кіркук до Туреччини

Міністерство нафти Іраку в неділю, 24 грудня, оголосило конкурс на спорудження нового нафтопроводу, який транспортуватиме нафту з північної провінції Кіркук до сусідньої Туреччини. Іракські та міжнародні компанії мають місяць на подачу своїх заявок. Згідно з умовами конкурсу, щонайменше чверть проекту має бути передано місцевим компаніям, пише



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Іракські та міжнародні компанії мають місяць для подачі заявок на участь у спорудженні нафтопроводу з провінції Кіркук до Туреччини

Міністерство нафти Іраку в неділю, 24 грудня, оголосило конкурс на спорудження нового нафтопроводу, який транспортуватиме нафту з північної провінції Кіркук до сусідньої Туреччини. Іракські та міжнародні компанії мають місяць на подачу своїх заявок. Згідно з умовами конкурсу, щонайменше чверть проекту має бути передано місцевим компаніям, пише інформагенція AFP.

Нафтотранспортна система Іраку зазнала значних руйнувань та пошкоджень унаслідок численних бойових дій. Новий нафтопровід має замінити трубу, прокладену 1980-го року, яку було пошкоджено внаслідок атак терористичного угруповання «Ісламська держава». До того цим нафтопроводом Ірак транспортував від 250 тисяч до 400 тисяч барелів нафти щодня. Згідно з новим планом, нафтопровід має становити 350 кілометрів у довжину і бути здатним прокачувати понад мільйон барелів нафти щодня.

Новий нафтопровід повинен буде транспортувати нафту з провінції Кіркук до турецького порту в місті Джейхан. Багдад з жовтня поточного року знову контролює території, якими проходить нафтопровід.

Нагадаємо, влада Іраку стратила 38 своїх громадян, котрі перебували в терористичних організаціях «Ісламська держава» і «Аль-Каїда».

Нагадаємо, влада Іраку стратила 38 своїх громадян, котрі перебували в терористичних організаціях «Ісламська держава» і «Аль-Каїда».