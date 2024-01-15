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Коли слід вшановувати пам'ять воїнів-«кіборгів»: відповідь РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли слід вшановувати пам'ять воїнів-«кіборгів»: відповідь РНБО
колаж: armyinform.com.ua

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року

День вшанування захисників Донецького аеропорту в Україні відзначатимуть 20 січня, а не 16 січня, як раніше вважалося. Про це інформує Центр протидії дезінформації,  який є робочим органом РНБО.

«У 2022 році урочистості набули офіційного статусу. Згідно зі спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України в системі Міністерства оборони України встановлено День вшанування захисників Донецького аеропорту, який щорічно відзначається 20 січня», – йдеться у повідомленні.

Коли слід вшановувати пам'ять воїнів-«кіборгів»: відповідь РНБО фото 1

До відома, раніше заходи з нагоди Дня захисників Донецького аеропорту за ініціативи учасників оборони аеропорту відбувалися в Україні починаючи із 2018 року 16 січня.

Коли слід вшановувати пам'ять воїнів-«кіборгів»: відповідь РНБО фото 2

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

За весь час оборони аеропорту загинуло понад 200 військових. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 500 бійців. Тільки в період з 18 по 21 січня 2015 року в результаті підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тому 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог.

Теги: війна аеропорт свята

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