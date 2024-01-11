Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців

Борт з Тегерану прибув до Росії 10 січня

Росія отримала із Ірану новий вантажний борт. Українцям варто очікувати нових атак «шахедами». Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону .

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За її словами, борт з Тегерану прибув до Росії 10 січня, що може свідчити про продовження постачання як самих безпілотників, так і запчастин до них.

Раніше у мережі з'явилася інформація про те, що на території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Проте у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити дану інформацію.

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Раніше повідомлялося, що Росія збирається придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану.

Триває 687-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Авдіївськму та Мар’їнському напрямках.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.