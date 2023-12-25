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Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла
фото з відкритих джерел

Іран висловив протест Росії через позицію Москви щодо спірних островів у Перській затоці

Іран викликав російського посла до міністерства закордонних справ Ірану, де йому висловили «рішучий протест». Про це повідомляє IRNA.

Причиною обурення Ірану стали заяви росіян на останній сесії російсько-арабського форуму співпраці в Марракеші, які стосувалися трьох невеликих, але значущих островів в Перській затоці. Іран утримує їх під контролем з 1971 року, хоча історично вони належали до арабських шейхів еміратів, які зараз увійшли до ОАЕ.

Під час згаданого російсько-арабського форуму учасники заявили про свою підтримку «всіх мирних зусиль, включаючи ініціативи та зусилля по досягненню мирного рішення» в цій територіальній суперечці. 

В Ірані вважають дані землі своїми і відкидають будь-які претензії на них з боку ОАЕ. Іранська влада підкреслила, що не хоче будь-яких різночитань з приводу свого суверенітету над трьома островами.

«Уряд Ісламської Республіки Іран вважає будь-які претензії будь-якої сторони з цього приводу неприйнятними», - заявили також в іранському МЗС.

Як повідомлялося, співпраця між Росією та Іраном в оборонній сфері посилюється

7 грудня, у Москві російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. 

Також Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти накладеним на обидві країни західним санкціям, які вони називають «незаконними».  
 
 

Теги: росія Іран путін протест

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