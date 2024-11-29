Іран планує масштабне розширення збагачення урану

Раніше масштабні заяви Тегерана здебільшого залишалися лише словами

Іран повідомив МАГАТЕ про наміри розширити використання центрифуг для збагачення урану на своїх підприємствах. Зокрема, планується підключення нових машин, уже встановлених на цих об'єктах. Про це повідомляє Reuters.

У документі для держав-членів, із яким ознайомилося агентство, докладно описано ці плани. Водночас зазначається, що раніше масштабні заяви Тегерана здебільшого залишалися лише словами. Іран уже погрожував додати тисячі центрифуг у відповідь на резолюцію ради керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн.

Наразі на підземних об’єктах у Натанзі та Фордо, а також на наземному заводі в Натанзі, функціонує понад 10 тис. центрифуг. Нові плани передбачають встановлення ще 32 каскадів із приблизно 174 машинами у кожному, а також великого каскаду з 1152 удосконаленими центрифугами IR-6.

Ці центрифуги, заборонені міждержавною ядерною угодою, мають продуктивність у 10 разів вищу, ніж дозволені IR-1 першого покоління. Однак у доповіді немає згадок про збагачення Іраном урану до 60% (майже до збройового рівня), що може свідчити про певну обережність перед переговорами в Женеві з Великою Британією, Францією та Німеччиною, які спрямовані на відновлення діалогу з країнами Заходу.

Нагадаємо, що ціни на ядерне паливо зростають, адже після російського вторгнення в Україну в ланцюзі постачання урану виникли вузькі місця. Зазначається, що попит на уран був зумовлений відродженням атомної енергетики, проте країна-агресорка все ще відіграє значну роль у процесі перетворення видобутого урану на паливо для ядерного реактора, і замінити її поки що нікому.