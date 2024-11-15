Іран будує укриття для російських Су-35: з'явилися супутникові знімки

Точні терміни початку постачання Су-35С до Ірану наразі залишаються невідомими

Іран зводить укриття, ймовірно, для російських винищувачів Су-35С. Про це свідчать супутникові знімки, пише Defense Express.

«Розмір цих укриттів складає орієнтовно 25 метрів на 30 метрів, що явно забагато для літаків F-4 Phantom, які там базуються. Що в свою чергу й дозволяє робити висновок про те, що на цій базі іранці будують укриття якраз під російські Су-35С, тим більш, що по габаритам підходить», – йдеться у матеріалі.

фото: Google Earth

Видання пише, що будівництво арочних укриттів відбувається на третій тактичній авіабазі в Ірані в районі міста Хамадан.

Журналісти також наголошують на доцільності подібних дій Ірану. З 2013 року країна будувала підземні укриття на авіабазі Eagle 44, яку ввели в експлуатацію минулого року.

Спершу передбачалося, що там розмістять F-4 Phantom, однак згодом на супутникових знімках авіабази виявили макет Су-35С. Це може свідчити про наміри Ірану адаптувати Eagle 44 для російських літаків.

Точні терміни початку постачання Су-35С до Ірану наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

До слова, Ізраїль наприкінці жовтня знищив діючий дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані. Зазначається, що було атаковано центр «Телеган-2» на території військового комплексу «Парчин». Він був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї, доки у 2003 році Іран не заморозив його роботу.