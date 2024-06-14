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Дорожчий за золото. Через війну в Україні уран додав у ціні 233%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дорожчий за золото. Через війну в Україні уран додав у ціні 233%
Попит на атомну енергетику у світі зростає
фото із відкритих джерел

Чимало країн світу переносять фокус на атомну енергетику, намагаючись унезалежнитися від російських нафти та газу

Розвиток атомної енергетики, яка знову вийшла на перший план у зв’язку зі зміною клімату та війною в Україні, спричинила стрибок цін на сировину, з якої виготовляють паливо для АЕС, - уран. За темпами збільшення вартості уран обігнав золото, срібло та мідь. Про це пише  турецьке видання Sözcü.

Пошук альтернатив вугіллю та нафті також вплинув на інтерес урядів різних країн до атомної енергетики. «Дається взнаки пошук альтернатив російській енергії через агресію Росії в Україні», – зазначає видання. 

Дорожчий за золото. Через війну в Україні уран додав у ціні 233% фото 1

За офіційними даними, за останні п'ять років ціни на уран зросли на 233%. Тобто, впевнені галузеві експерти, світ уже оговтався після паніки через катастрофу на японській АЕС «Фукусіма», що сталася у 2011 році. Мирному атому знову довіряють, а він дорожчає та дорожчає.
«Зростання цін на уран також позначилося на акціях компаній, що торгуються на біржі. Більшість уранових компаній у Канаді, яка, як очікується, випередить Казахстан як найбільшого у світі видобувача урану, зросла більш ніж на 400% за останні 4 роки», – йдеться у публікації. 

Нагадаємо, що Україна також має уранові копальні та підприємства з обробки незбагаченого урану, вони розташовані переважно в Кіровоградській області та частково у Дніпропетровській.

До слова, труднощі з видобутком золота зростають, що підтверджують висновки експертів Всесвітньої ради із золота. Як пише польське видання Gazeta, світові експерти попереджають, що видобуток цього дорогоцінного металу наштовхнувся на значні труднощі. Простіше кажучи, золото закінчується. Знайти нові родовища стає дедалі важче.

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Теги: енергетика Казахстан Енергоатом атомная электростанция

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