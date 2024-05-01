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Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану – Bloomberg
Закон вводить заборону імпорту із США через 90 днів після набрання чинності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для американського флоту

Сенат США одностайно проголосував за ухвалення законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Опісля відповідний документ має підписати президент Джо Байден. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що обмежувальні дії щодо імпорту російського урану направлені на підтримку зусиль у Штатах щодо блокування поставок Кремлем палива для реакторів.

Закон про заборону імпорту російського урану вводить заборону імпорту із США через 90 днів після набрання чинності. В ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення віл заборони до січня 2028 року. Для того, щоб ініціатива стала законом, Байден повинен підписати цей документ.

За даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива для американського флоту з понад 90 комерційних реакторів. Таким чином, це робить Москву іноземним постачальником №1 у Штатах.

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Теги: росія США імпорт Сенат США

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