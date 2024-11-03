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Робот дістав зразок радіоактивного палива з реактора АЕС Фукусіма

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Робот дістав зразок радіоактивного палива з реактора АЕС Фукусіма
Робот взяв з «Фукусіми» зразки розплавленого палива
фото з відкритих джерел

Спеціальний робот дістав частину радіоактивного палива із зруйнованого реактора Фукусіма

Частину радіоактивного палива, що залишилася після аварії на японській атомній електростанції «Фукусіма – Даїті», яка зазнала руйнувань через цунамі, було вилучено з місця за допомогою дистанційно керованого робота. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники застосували роботизовану руку для відрізання та збору невеликого фрагмента радіоактивного матеріалу з одного із трьох пошкоджених реакторів на АЕС. Якщо зразок виявиться придатним для дослідження, науковці сподіваються, що він надасть дані, які допоможуть у процесі виведення станції з експлуатації.

Керівник станції Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) повідомив, що зразок взято з поверхні шару розплавлених уламків на дні захисної оболонки другого реактора.

Після завершення завдання робот повернувся до закритого контейнера для безпечного зберігання зразка. Однак операцію ще не завершено – необхідно впевнитися, що рівень радіоактивності відповідає встановленим нормам і матеріал утримується безпечно.

Якщо рівень радіоактивності виявиться надмірним, робот буде повернутий для пошуку іншого фрагмента.

У 2011 році через землетрус і цунамі АЕС «Фукусіма – Даїті» втратила систему охолодження, що призвело до розплавлення трьох реакторів. З того часу тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.

Нагадаємо, влітку стався витік 25 тонн радіоактивної води з будівлі другого енергоблоку аварійної АЕС «Фукусіма-1» у Японії. 

До слова, на Запорізькій атомній електростанції було виявлено витік води з імпульсної лінії – невеликої труби, яка підключена до першого контору блоку і є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ).

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Теги: робота землетрус цунамі МАГАТЕ Японія робототехника

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