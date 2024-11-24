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Росія завербувала сотні жителів Ємену для війни проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія завербувала сотні жителів Ємену для війни проти України
Вербування мешканців Ємену підкреслює дедалі тіснішу співпрацю Росії з Іраном
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кремль намагається уникнути повної мобілізації у Росії

Росія завербувала сотні жителів Ємену для участі у війні проти України. Це свідчить про зміцнення зв’язків між Кремлем та угрупованням хуситів, повідомляє Financial Times.

Жителі Ємену розповіли, що росіяни обіцяли їм високооплачувану роботу та навіть громадянство РФ. Однак після прибуття через компанії, пов’язані з хуситами, їх силоміць призвали до лав російської армії і відправили на передову для участі у війні проти України.

Журналісти вважають, що присутність єменських найманців демонструє зростаючу залученість іноземців у розв'язану Росією війну. Таким чином Кремль намагається уникнути повної мобілізації. Серед інших найманців фігурують громадяни Непалу, Індії, а також близько 12 тис. військових із КНДР, які воюють на Курщині.

Financial Times пише, що вербування мешканців Ємену також підкреслює дедалі тіснішу співпрацю Росії з Іраном та його союзниками на Близькому Сході.

На думку американських дипломатів, союз Кремля з хуситами, немислимий до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, демонструє готовність Росії розширювати конфлікт на нові регіони. Зокрема й на Близький Схід.

Нагадаємо, що близько 200 африканських жінок наразі працюють на російському заводі з виготовлення безпілотників. Він розташований в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

Також повідомлялося, що Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країни. Переважно це студенти та мігранти. 

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Теги: росія Іран війна Україна Ємен росіяни завербували

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