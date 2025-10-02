Ірландія знайшла спосіб прискорити виїзд мігрантів

Розмір виплат може зрости до €2500 для окремих осіб та до €10 тис. для родин

Уряд Ірландії може збільшити виплати для шукачів притулку за добровільне повернення

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган планує збільшити суму виплат, які пропонуються шукачам притулку, котрі добровільно залишають країну. Про це пише «Главком» із посиланням на dublinlive.

Міністр фінансів Паскаль Донохью, виступаючи на конференції у Карлоу, організованій партією Fine Gael для представників малого та середнього бізнесу, підтримав ініціативу колеги. Пропозиція міністра юстиції розглядається як спосіб забезпечити, щоб ті, хто повинен залишити Ірландію, зробили це «більш своєчасно та ефективно».

Нові запропоновані розміри виплат:

Для окремих осіб. Допомогу пропонують збільшити до €2,500.

Для сімей. Допомогу пропонують збільшити до €10,000.

За словами Донохью, підвищені виплати можуть стати одним із способів зробити ірландську імміграційну систему більш ефективною.

«Ми знаємо, що депортації відіграють важливу роль у забезпеченні справедливої та ефективної міграційної системи. Але це також дорого і займає багато часу. Наскільки я розумію, міністр О’Каллаган вивчає варіанти, які допоможуть зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим», ‒ зазначив Донохью. Він зауважив, що депортації є «дорогими» і вимагають «багато часу» для їх здійснення.

Він додав, що уряд загалом підтримує відкриту економіку та суспільство, адже це є ключовим фактором зростання. Водночас країні необхідні чіткі та дієві правила у сфері міграції, і ініціатива Міністерства юстиції може стати одним із рішень у цьому напрямку

До слова, Ірландія минулого року витратила майже 2 млрд євро на утримання українських біженців. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкому» посол України в Ірландії Лариса Герасько, додаючи, що влада країни значно зменшила розмір допомоги на житло. Якщо раніше українці отримували по 800 євро на місяць, зараз сума складає 600 євро.