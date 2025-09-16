Конор Макгрегор передумав балотуватися у президенти Ірландії

Макгрегор підкреслив, що його політична кар'єра тільки починається

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відмовився від балотування у президенти Ірландії, але планує політичну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Макгрегора.

Конор Макгрегор оголосив про своє рішення не брати участь у виборах президента Ірландії. У своїй заяві він пояснив, що на тлі «дефіциту демократії» в країні виник рух патріотів, які прагнуть захистити традиційний ірландський спосіб життя. Макгрегор висловив намір підтримати ці настрої та використати свій міжнародний вплив для просування інтересів Ірландії.

Проте, після обговорення з родиною, спортсмен прийняв рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Попри це Макгрегор підкреслив, що його політична кар'єра тільки починається, і він планує брати участь у майбутніх виборах.

«Після ретельних роздумів та консультацій з родиною я знімаю свою кандидатуру з цих президентських перегонів. Це було нелегке рішення, але воно є правильним на даний момент. Хоча я не балотуватимуся на цих виборах, моя відданість Ірландії на цьому не закінчується», – написав він

Нагадаємо, на початку вересня зірка MMA та колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Тоді він закликав громадян і місцевих депутатів підтримати його кандидатуру.