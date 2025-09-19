Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування

Ірландія відправила Україні пакет допомоги для ЗСУ, зокрема автомобілі та роботи для розмінування

Українські військові отримали 34 автомобілі та трьох роботів-саперів у межах міжнародної коаліції з розмінування

До Польщі прибули два конвої з транспортними засобами та обладнанням, які передадуть українським військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Ірландії.

До міжнародного координаційного центру донорів у польському Жешуві прибула техніка з Ірландії для потреб ЗСУ. Загалом доставлено 34 автомобілі, серед яких три медичні Mercedes Ambulance, 16 пікапів Ford Ranger, п’ять вантажівок Scania 8x8 DROPS та десять мікроавтобусів Ford Transit.

Окрім цього, Україна отримала трьох роботів Reacher для розмінування у межах діяльності Коаліції з розмінування, до якої долучилася Ірландія.

Віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс наголосив, що ця передача є свідченням непохитної підтримки України: «Вкрай важливо, щоб ми продовжували твердо стояти перед обличчям російської агресії та підтримували Україну всіма можливими способами».

За його словами, передана техніка є прикладом практичної нелетальної допомоги, яку Ірландія надає українським військовим.

Напередодні Ірландія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму €100 мільйонів. Кошти спрямують на військову підтримку, гуманітарні програми та відновлення. Країна входить до міжнародної коаліції з розмінування, яка допомагає Україні боротися з однією з найбільших мінних загроз у світі.

Нагадаємо, що Ірландія минулого року витратила майже два млрд євро на утримання українських біженців. Посол України в Ірландії Лариса Герасько, додаючи, що влада країни значно зменшила розмір допомоги на житло. Якщо раніше українці отримували по 800 євро на місяць, зараз сума складає 600 євро.