Червоний хрест Ірландії припинив виділяти кошти на Український центр

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: depositphotos

Посол України в Ірландії повідомила неприємну новину

Через рішення Червоного хреста припинити фінансування довелося закрити Український центр в Ірландії, який був важливим осередком для громади. Водночас в країні активно діють десятки українських організацій, що об’єднують молодь та людей середнього віку. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько.

«Тут (в Ірландії, – «Главком») існує дуже багато організацій, зокрема Ukrainian action in Ireland (Українська дія в Ірландії), Український центр, Асоціація українців у Республіці Ірландія (АУРІ) та чимало інших, у яких беруть участь українці віком 30-40 років, розумна молодь та люди середнього віку, які до російського вторгнення працювали тут в IT-секторі  і об’єдналися. На жаль, на сьогодні (5 вересня, – «Главком») я буду їхати на закриття Українського центру. Причина – Червоний хрест Ірландії припинив виділяти кошти на існування цього центру. Для нас це не дуже приємна історія», – зазначила Герасько.

За словами посла, організації АУРІ, Ukrainian Action in Ireland та «Волонтери в Ірландії» мають офіційний статус благодійних. Нині там працює 12 суботніх і недільних шкіл, тоді як до початку повномасштабного вторгнення існувала лише одна. Загалом по всій країні нараховується близько 36 українських об’єднань, осередки є практично в кожному графстві.

«Два роки тому тут з’явився Пласт. Існує дуже багато ідей, як ми маємо працювати з нашою громадою. Звичайно, для цього хотілось мати якісь кошти для підтримки усіх цих ініціатив, про які я говорила. Можливо, на те, щоб видавати якусь електронну газету на підтримку організацій, культурних центрів. Наприклад, ми підтримуємо українські школи. Практично кожного року даємо певну суму коштів для закупівлю підручників. Але цього потрібно робити більше і потрібно над цим працювати», – йдеться у заяві посла.

Нагадаємо, торік близько 40% українців, котрі знайшли через війну прихисток в Ірландії, планували залишитися в цій країні, у 2022 році було трохи понад 20%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько. За її словами, такі дані випливають з опитування, що їх проводило посольство.

Теги: Ірландія червоний хрест

