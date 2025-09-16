Головна Світ Соціум
Ірландія витратила минулого року майже 2 млрд євро на утримання біженців з України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Дипломатка: Ірландія зменшила плату за житло для українців. Якщо раніше виділялось кожному 800 євро, то зараз 600 євро

Ірландія минулого року витратила майже 2 млрд євро на утримання українських біженців. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкому» посол України в Ірландії Лариса Герасько, додаючи, що влада країни значно зменшила розмір допомоги на житло. Якщо раніше українці отримували по 800 євро на місяць, зараз сума складає 600 євро.

Попри це, біженці продовжують користуватися безкоштовною медициною та освітою.

За словами Герасько, ставлення ірландців до українців загалом позитивне. «Звичайно, є ультраправі сили, які, як скрізь у Європі, піднімають антиімігрантську хвилю, але це менше стосується українців, які доволі непогано інтегровані в місцеве суспільство. Криміногенний рівень серед українців доволі низький.», – зазначила вона.

Пані посол додала, що деякі українці, які проживають у готелях, іноді намагаються обходити правила перебування, які обмежують відсутність у житлі до двох тижнів на рік. Проте, з її слів, жодних порушень прав дітей у цьому немає, адже люди сплачують 10 євро за день за харчування, решту покриває держава.

«Наше посольство багато робило, щоб у наших українців в Ірландії був хороший пакет допомоги. Сюди слід додати численні безкоштовні курси англійської мови, які діють і сьогодні. Але попри це треба розуміти також, що треба бути вдячним за те, що дають і треба робити щось самим для того, щоб інтегруватися в країну», – підсумувала вона.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» Лариса Герасько зазначила, що через рішення Червоного хреста припинити фінансування довелося закрити Український центр в Ірландії, який був важливим осередком для громади. Водночас в країні активно діють десятки українських організацій, що об’єднують молодь та людей середнього віку. 

Теги: Ірландія посол фінансування біженці гроші

