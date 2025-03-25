Близько чверті німців працюють з дому: дослідження

Практично кожен четвертий працівник у Німеччині працює принаймні неповний робочий день із дому

Дослідження, проведене мюнхенським інститутом ifo, показало, що в лютому кількість людей, які працюють з дому в Німеччині, становило 24,5% працівників порівняно з 23,4% у серпні 2024 року. Цей показник практично не змінився із квітня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DPA.

«Ми не бачимо в даних жодних доказів того, що робота з дому зменшується. Робота з дому міцно закріпилася», – сказав дослідник ifo Жан-Віктор Аліпур.

«Окремі ініціативи компаній щодо повернення своїх працівників до офісу не є статистично помітною тенденцією», – додав він.

Дослідження інституту свідчить, що гібридні моделі праці – поєднання роботи вдома та в офісі – загалом не погіршують продуктивність, особливо якщо працівники координують дні, які вони проводять на роботі.

До слова, людина у Німеччині із зарплатою 3500 євро брутто після 45 років роботи отримає пенсію близько 1570 євро на місяць. Якщо зарплата 2500 євро брутто, пенсія становитиме приблизно 1120 євро. Часто цих сум не вистачає, щоб почуватися фінансово впевнено у старості.

Нагадаємо, раніше верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Усвідомлюючи зміну ставлення до культури роботи та особистого життя, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи. Тенденція скороченого робочого тижня набрала обертів завдяки успішним випробуванням в Іспанії, Великій Британії та Португалії, що вказує на зростання прагнення до балансу між роботою та особистим життям.