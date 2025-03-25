Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Близько чверті німців працюють з дому: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Близько чверті німців працюють з дому: дослідження
Німці обирать зручний формат роботи
фото: liberale.de

Практично кожен четвертий працівник у Німеччині працює принаймні неповний робочий день із дому

Дослідження, проведене мюнхенським інститутом ifo, показало, що в лютому кількість людей, які працюють з дому в Німеччині, становило 24,5% працівників порівняно з 23,4% у серпні 2024 року. Цей показник практично не змінився із квітня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DPA.

«Ми не бачимо в даних жодних доказів того, що робота з дому зменшується. Робота з дому міцно закріпилася», – сказав дослідник ifo Жан-Віктор Аліпур.

«Окремі ініціативи компаній щодо повернення своїх працівників до офісу не є статистично помітною тенденцією», – додав він.

Дослідження інституту свідчить, що гібридні моделі праці – поєднання роботи вдома та в офісі – загалом не погіршують продуктивність, особливо якщо працівники координують дні, які вони проводять на роботі.

До слова, людина у Німеччині із зарплатою 3500 євро брутто після 45 років роботи отримає пенсію близько 1570 євро на місяць. Якщо зарплата 2500 євро брутто, пенсія становитиме приблизно 1120 євро. Часто цих сум не вистачає, щоб почуватися фінансово впевнено у старості.

Нагадаємо, раніше верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Усвідомлюючи зміну ставлення до культури роботи та особистого життя, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи. Тенденція скороченого робочого тижня набрала обертів завдяки успішним випробуванням в Іспанії, Великій Британії та Португалії, що вказує на зростання прагнення до балансу між роботою та особистим життям.

Читайте також:

Теги: пенсія робота зарплата Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Близько чверті німців працюють з дому: дослідження
Близько чверті німців працюють з дому: дослідження
Індія готова знизити тарифи на більш ніж половину імпорту зі США – Reuters
Індія готова знизити тарифи на більш ніж половину імпорту зі США – Reuters
Трамп допустив послаблення тарифів для багатьох країн
Трамп допустив послаблення тарифів для багатьох країн
SAP стала найдорожчою компанією Європи, обігнавши Novo Nordisk
SAP стала найдорожчою компанією Європи, обігнавши Novo Nordisk
Корпорація Ілона Маска опинилася під загрозою: The Economist назвав причину
Корпорація Ілона Маска опинилася під загрозою: The Economist назвав причину
Трамп пригрозив ввести 25% мита країнам, які купують газ і нафту у Венесуели
Трамп пригрозив ввести 25% мита країнам, які купують газ і нафту у Венесуели

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
32K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
21K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
20K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
17K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua