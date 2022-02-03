Президент Італії склав присягу, у якій згадав про Україну

Матарелла заявив, що жодний народ не повинен зазнавати агресії з боку свого сусіда

Президент Італії Серджо Матарелла 3 лютого склав присягу в парламенті і у своїй промові висловився на підтримку України. Про це повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

«Ми не повинні миритися з тим, що, без всілякого приводу на кшталт протистояння між різними економічними та політичними системами, знову піднімається вітер війни над континентом, який пережив такі трагедії як Перша та Друга світові війни. Ми маємо зробити заклик до наших друзів та союзників, щоб демонстрація сили поступилась місцем взаєморозумінню й щоб жодний народ не боявся агресії з боку свого сусіда», – сказав Матарелла.

У Палаті депутатів парламенту Італії 3 лютого відбулась церемонія інавгурації президента Італії Серджо Маттарелли

30 січня парламент Італії після невдалих семи раундів голосування врешті переобрав на наступний семирічний термін чинного президента Серджо Матареллу.

Переобрання Матарелли стало виходом з глухого кута, оскільки лідери політсил ніяк не могли знайти іншу компромісну кандидатуру.

80-річний президент неодноразово казав, що не хоче бути обраним на другий термін, і планував йти на пенсію, та вже встиг зняти квартиру у Римі, куди мав переїхати з президентського палацу після завершення каденції.

В Італії президентська посада значною мірою має церемоніальну роль, проте президент може повертати закони на повторний розгляд у парламент, а також має важливу роль у разі політичної кризи.

Раніше «Главком» писав, що в Італії переобрали президента, який народився ще за Муссоліні.

Серджо Маттарелла народився 1941 року на Сицилії. З кінця 80-х він обіймав різні посади в уряді Італії. З 2000 до 2001 року був міністром оборони країни. Посаду президента він обійняв 3 лютого 2015 року.

До слова, Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України.