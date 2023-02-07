Шуба замість чоловіка: вдови окупантів радіють подарунку від благодійників

Вдови мертвих російських окупантів отримали у Москві «роскішні подарунки»

У Москві в оригінальний спосіб попіклувалась про вдів окупантів, які втратили годувальників на війні в Україні. Жінки отримали у подарунок «від представників російського активу Москви» норкові шуби, тож тепер точно не замерзнуть.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На це звернув увагу український ведучий Олексій Дурнєв у своєму Telegram-каналі «Боже, яке кончене». А коментатори з України заявили: вони не здивовані, що вдови загарбників вирішили, що шуба взамін на чоловіка – це хороший обмін.

На оприлюднених у мережі фото вдови дійсно не приховують своїх радощів, посміхаючись і милуючись обновками. Щоправда, подарунки мають один суттєвий нюанс – хутряні вироби явно не нові, а вже були у вжитку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перше фото з шубою та підписом «Від представників російського активу Москви передали подарунок Наталі, вдові героя Новоросії».

У кадрі жінка позувала зі щирою усмішкою на обличчі, тримаючи у руках хутряну обновку.

На іншому – вдова на імʼя Валентина також позувала з шубою, однак настільки була захоплена цінним хутром, що навіть не глянула у камеру.

У коментарях до публікації українці теж підлили «олії до вогню». Коментуючи фото – «Шуби з собак», «О це щастя», «А шуби, мабуть, вкрадені в Україні, прокляті і в крові», «Не насосала, а подарували».

Нагадаємо, російські вдови, чоловіки яких загинули на війні в Україні, звернулися до Путіна з проханням провести масштабну мобілізацію та не випускати чоловіків з Росії за кордон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте також: Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині