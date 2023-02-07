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Шуба замість чоловіка: вдови окупантів радіють подарунку від благодійників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шуба замість чоловіка: вдови окупантів радіють подарунку від благодійників
Вдови російських солдатів отримали шуби у подарунок
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Вдови мертвих російських окупантів отримали у Москві «роскішні подарунки»

У Москві в оригінальний спосіб попіклувалась про вдів окупантів, які втратили годувальників на війні в Україні. Жінки отримали у подарунок «від представників російського активу Москви» норкові шуби, тож тепер точно не замерзнуть. 

На це звернув увагу український ведучий Олексій Дурнєв у своєму Telegram-каналі «Боже, яке кончене». А коментатори з України заявили: вони не здивовані, що вдови загарбників вирішили, що шуба взамін на чоловіка – це хороший обмін.

На оприлюднених у мережі фото вдови дійсно не приховують своїх радощів, посміхаючись і милуючись обновками. Щоправда, подарунки мають один суттєвий нюанс –  хутряні вироби явно не нові, а вже були у вжитку. 

Перше фото з шубою та підписом «Від представників російського активу Москви передали подарунок Наталі, вдові героя Новоросії».

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У кадрі жінка позувала зі щирою усмішкою на обличчі, тримаючи у  руках хутряну обновку.

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На іншому – вдова на імʼя Валентина також позувала з шубою, однак настільки була захоплена цінним хутром, що навіть не глянула у камеру.прінт.jpg (58 KB)

У коментарях до публікації українці  теж підлили «олії до вогню». Коментуючи фото – «Шуби з собак», «О це щастя», «А шуби, мабуть, вкрадені в Україні, прокляті і в крові», «Не насосала, а подарували».

Нагадаємо, російські вдови, чоловіки яких загинули на війні в Україні, звернулися до Путіна з проханням провести масштабну мобілізацію та не випускати чоловіків з Росії за кордон.

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Теги: Олексій Дурнєв подарунок вдова Щастя кордон жінка Telegram навчання українці

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