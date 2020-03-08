Пасажирам карантинного лайнера Grand Princess дозволять зійти на берег Каліфорнії



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На борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 громадян України

Судно прибуде до порту Окленд у понеділок

Круїзному лайнеру Grand Princess, де стався спалах коронавірусу, дозволять причалити до узбережжя Каліфорнії.

Про це інформує CBS.

«Пасажирам ураженого коронавірусом лайнеру, який понад два дні знаходиться біля узбережжя Північної Каліфорнії, дозволять причалити в Окленді, де пасажири висадяться та будуть доставлені до карантинних закладів», – заявили місцеві чиновники.

«Судно прибуде до порту Окленд у понеділок», – відповіли на запит CBS місцеві чиновники.

Спочатку чиновники заявили, що корабель, на якому перебувають понад 3500 пасажирів та членів екіпажу з 54 країн, прибуде до порту в неділю, але потім швидко змінили план.

Як зазначається, в Окленді пасажири лайнеру зможуть зійти на берег та будуть доправлені на карантинний об’єкт. Висадка триватиме щонайменше 2 дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

Крім того, пасажири лайнера, які живуть у Каліфорнії, будуть поміщені на карантин у місцеві медичні заклади. Всіх інших пасажирів розмістять на інших об’єктах у різних штатах. На судні залишаться в ізоляції члени екіпажу судна.

Як повідомлялося, за інформацію Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії через виявлення коронавірусу, перебуває 49 громадян України.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, у 21 пасажира лайнеру Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США, був виявлений коронавірус. Загалом на лайнері протестували 46 осіб. З 21 людини з позитивним результатом 19 члени екіпажу корабля, двоє – пасажири.

Нагадаємо, ще один круїзний лайнер зазнав коронавірусної атаки.

Як повідомлялося, від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.