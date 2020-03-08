Відому українську співачку і її сестру не хотіли пускати в літак у Сінгапурі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злата Огневич згадала своє повернення додому після відпочинку на Балі Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка розповіла, як її перевіряли на коронавірус

Злата Огневич, яка раніше шокувала новиною про глибоку депресію, розповіла, як її перевіряли на коронавірус в сінгапурському аеропорту. Співачку і її сестру не хотіли пускати на літак в Україну.

Злата Огневич згадала своє повернення додому після відпочинку на Балі. В інтерв’ю з Катею Осадчою співачка зізналася, що її могли не пустити на літак, повідомляє «Сегодня».

«В аеропорту Сінгапуру нас перевіряли на температуру, і мене та мою сестру не хотіли садити в літак додому в Україну. Ми показуємо наші документи і говоримо, що через 10 хвилин закінчується наша посадка», – коментує Злата.

За словами дівчини, у них з сестрою поцікавилися, чи не були вони в Китаї, на що ті відповіли негативно. «У той момент я вже трохи почала панікувати, що я не потраплю додому», – ділиться Огневич.

Артистка також додала, що не боїться коронавіруса, бо є багато хвороб, від яких також вмирають люди. «У світі дуже багато людей помирають від інших хвороб в значній кількості. Не в такий, в який вмирають від коронавіруса. Це все роздута історія», – підсумувала вона.

Читайте також: