  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Відому українську співачку і її сестру не хотіли пускати в літак у Сінгапурі

    • Розсилка
    Злата Огневич згадала своє повернення додому після відпочинку на Балі - Відому українську співачку і її сестру не хотіли пускати в літак у Сінгапурі
    Злата Огневич згадала своє повернення додому після відпочинку на Балі
    Фото: instagram.com/zlata.ognevich

    Співачка розповіла, як її перевіряли на коронавірус

    Злата Огневич, яка раніше шокувала новиною про глибоку депресію, розповіла, як її перевіряли на коронавірус в сінгапурському аеропорту. Співачку і її сестру не хотіли пускати на літак в Україну.

    Злата Огневич згадала своє повернення додому після відпочинку на Балі. В інтерв’ю з Катею Осадчою співачка зізналася, що її могли не пустити на літак, повідомляє «Сегодня».

    «В аеропорту Сінгапуру нас перевіряли на температуру, і мене та мою сестру не хотіли садити в літак додому в Україну. Ми показуємо наші документи і говоримо, що через 10 хвилин закінчується наша посадка», – коментує Злата.

    За словами дівчини, у них з сестрою поцікавилися, чи не були вони в Китаї, на що ті відповіли негативно. «У той момент я вже трохи почала панікувати, що я не потраплю додому», – ділиться Огневич.

    Артистка також додала, що не боїться коронавіруса, бо є багато хвороб, від яких також вмирають люди. «У світі дуже багато людей помирають від інших хвороб в значній кількості. Не в такий, в який вмирають від коронавіруса. Це все роздута історія», – підсумувала вона.

    Читайте також:
    Ірена Карпа випустила феміністичний трек: «Баби Круті Чуваки»
    літак Злата Огневич співачка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ